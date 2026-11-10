Производитель вакцины «Мультикан-8» признал гибель 128 собак. Ранее в препарате обнаружили смертельный вирус

Российская компания «Ветбиохим» подтвердила гибель 128 собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8», в котором ранее обнаружили смертельно опасный для животных вирус Ауески. Всего производитель получил 177 обращений от владельцев собак, сообщает РБК со ссылкой на компанию.

По данным «Ветбиохима», в 128 случаях собраны документы, подтверждающие смерть животных из-за вакцины. Остальные 49 обращений находятся на стадии оформления и проверки. Компания уточнила, что каждый подтвержденный случай касается одного животного.

К настоящему времени 104 владельца погибших собак получили денежные компенсации. Выплаты производятся в досудебном порядке и включают возмещение расходов на вакцинацию, лечение и госпитализацию животных, а также компенсацию морального вреда. Конкретные суммы производитель не раскрыл.

В вакцине обнаружили вирус, смертельный для собак

О массовой гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8» стало известно в августе 2026 года. Первые сообщения поступили из Ярославской области, затем аналогичные случаи начали фиксировать в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Костроме и других регионах.

«Мультикан-8» предназначен для профилактики чумы, бешенства, лептоспироза и ряда других инфекционных заболеваний собак.

Первоначально «Ветбиохим» отрицал доказанную связь между вакцинацией и гибелью животных. Компания утверждала, что препарат прошел все необходимые проверки качества. Впоследствии производитель также допустил возможность организованного вмешательства третьих лиц.

В ассоциации «Национальная ветеринарная палата» заявляли, что симптомы у пострадавших животных — судороги, рвота с кровью, дезориентация и агрессия — не могут объясняться исключительно нарушением условий хранения и транспортировки препарата. Ветеринары призывали проверить всю производственную цепочку.

16 сентября Россельхознадзор сообщил, что в образцах 20-й серии «Мультикана-8» обнаружен вирус болезни Ауески, также известной как псевдобешенство. Он поражает центральную нервную систему и другие органы животных и смертелен для собак.

Ведомство официально подтвердило причинно-следственную связь между массовой гибелью собак и применением зараженной вакцины. Россельхознадзор распорядился изъять из оборота и уничтожить всю 20-ю серию препарата.

После этого «Ветбиохим» приостановил производство всех серий вакцины «Мультикан» и отозвал ее из обращения. Ранее были также приостановлены продажи 21-й серии «Мультикана-8» и двух серий вакцины «Мультикан-6».

Подробнее о ситуации — в материале The Insider.

Против производителя возбудили уголовное дело

После массовой гибели животных прокуратура Москвы начала проверку «Ветбиохима». Впоследствии по ее материалам было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины. О завершении расследования не сообщалось.

Управляющий директор «Ветбиохима» Сергей Лахтюхов заявил, что компания ужесточила производственный контроль. Теперь при вводе в оборот каждой серии вакцины производитель предоставляет Россельхознадзору протоколы испытаний по всем предусмотренным стандартами показателям качества.

Кроме того, компания разработала программу изменений технологических процессов и усиленного контроля сырья, которую планирует реализовать до конца 2026 года.

По данным RNC Pharma, которые приводил «Коммерсантъ», в январе–июле 2026 года продукция «Ветбиохима» занимала 72,6% российского рынка соответствующих ветеринарных вакцин в натуральном выражении и 68,9% в денежном.