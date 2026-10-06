Против производителя вакцины для собак «Мультикан-8» возбудили уголовное дело за использование поддельного паспорта качества

Московская прокуратура сообщила об уголовном деле против одного из производителей ветеринарных вакцин. По данным РБК и «Интерфакса», речь идет о компании «Ветбиохим» — от ее вакцины летом этого года погибли десятки собак.

Уголовное дело завели по факту использования заведомо подложного документа — паспорта качества препарата. Поддельный документ опубликовали в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот. Дело завели по ч. 5 ст. 327 УК — использование заведомо подложного официального документа.

Речь идет о компании «Ветбиохим». Ее проверку начали после массовых жалоб на гибель собак после вакцинирования ее препаратом «Мультикан-8» 20-й серии. Он предназначен для профилактики вирусных заболеваний — чумы, бешенства и других инфекций.

По данным «Таких дел», в результате погибло не менее 160 собак. О первых случаях сообщили владельцы питомцев из Ярославской области: у погибших животных наблюдали обильное слюнотечение, судороги, отказ от еды и воды, рвоту с кровью примерно на 3–4-й день после вакцинации.

После проверки Россельхознадзора в середине сентября стало известно, что в образцах вакцины нашли вирус Ауески, также известный как псевдобешенство. Это острое вирусное заболевание, которое поражает нервную и дыхательную систему животных. Ведомство потребовало изъять из оборота и уничтожить 20-ю серию вакцины. Компания тогда же сообщила, что приостановила оборот и других серий препарата.