Канцлер ФРГ объявил кандидатуру на пост президента. Им впервые должна стать женщина — Айгнер, популярная в широких слоях общества — эксперт

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально объявил о выдвижении правящей партией ХДС Ильзе Айгнер в президенты ФРГ. Об этом сообщает Der Spiegel. Она должна стать первой женщиной на этом посту. Кандидатуру Айгнер уже поддержали СДПГ, входящая в правящую коалицию, и партия «Союз90/Зеленые». Директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский пояснил The Insider, что в пользу Айгнер сыграло несколько факторов, в том числе ее восприятие в обществе как «человека от народа». Эксперт отметил, что президент, несмотря на ограниченные полномочия, обладает механизмами влияния на немецкую политику и может сыграть ключевую роль в кризисные периоды.

Фридрих Мерц 9 ноября заявил, что руководство ХДС официально одобрило кандидатуру 61-летней председательницы земельного парламента Баварии Ильзе Айгнер на пост президента Германии. На совместной пресс-конференции с кандидаткой глава правительства ФРГ заявил:

«С Ильзе Айгнер Германия получит президента, обладающего достоинством и сердцем, президента, который будет задавать ориентиры и объединять людей».

Помимо ХДС, ее кандидатуру поддержали СДПГ и «Союз 90/Зеленые». По словам Айгнер, она не ожидала столь масштабной поддержки. Она заявила:

«Такая широкая поддержка по всей стране, выходящая за партийные рамки, действительно исключительна. Признаюсь, она заставляет меня испытывать смирение, но одновременно и придает мне смелости. Я хочу быть кандидатом от политического центра. Наша страна и наша демократия подвергаются атакам — как изнутри, так и извне. Моя позиция однозначна: я выступаю против любых посягательств на человеческое достоинство. Вся моя политическая карьера отмечена тесными связями с людьми. Я не хочу стоять над гражданами. Я — одна из них».

Выборы президента Германии должны состояться 30 января 2027 года. Глава государства выбирается Федеральным собранием (Bundesversammlung), которое собирается исключительно для этой цели и состоит из всех депутатов Бундестага, а также аналогичного количества делегатов от 16 федеральных земель, которых туда направляют местные парламенты. Представителями земель могут также стать известные люди — актеры, спортсмены, музыканты и другие, не занимающиеся политикой.

Как отмечают немецкие СМИ, Айгнер уже получила достаточно поддержки, чтобы, скорее всего, в итоге стать президентом Германии. Если это произойдет, то после 12 мужчин на этом посту и 78 лет существования ФРГ страну впервые возглавит женщина. Кроме того, президентом впервые станет представительница баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС, союзная ХДС политическая сила).

Как пояснил The Insider директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, в пользу Айгнер сыграли три фактора. Он отметил:

«Во-первых, она пользуется поддержкой в широких слоях общества, не считается политическим интриганом и имеет репутацию интегративного человека. Во-вторых, в самых разных политических группах Германии активно обсуждается необходимость избрать на этот пост именно женщину. В-третьих, она по профессии инженер-наладчик телевизионного оборудования, работала электротехником <не имеет высшего образования — The Insider>. Абсолютное большинство известных политиков имеют университетское образование, например, юридическое или политологическое, а она получается „кандидатом от народа“. Человек рабочей профессии. Это сыграло немалую роль в выборе ее кандидатуры».

Эксперт отметил: хотя считается, что президент играет второстепенную роль в немецкой политике, он имеет различные возможности влияния на нее, поэтому то, кто именно занимает этот пост, играет большую роль. Стратиевский пояснил:

«Принято считать, что президент ФРГ — некая „английская королева“, человек, который раздает награды и общается с иностранными послами. Но это не так. У федерального президента есть несколько важных функций. Во-первых, он при определенных условиях может распустить Бундестаг. Он же ответственен за назначение федеральных министров по представлению канцлера. Во-вторых, он может выступить „совестью нации“. Например, президент не всегда подписывает законы, которые ему приходят из Бундестага. Иногда он делает намек парламенту, что данный законодательный акт не имеет широкого общественного признания и его надо доработать. В-третьих, он выступает арбитром на переговорах между различными политическими силами и ответственен за баланс в обществе. Пожалуй, главная функция президента проявилась во время коалиционных переговоров 2017 года. Это был самый долгий в истории ФРГ процесс формирования коалиции <почти полгода — The Insider>. „Свободные демократы“ вышли из переговоров, а ХДС и СДПГ не могли договориться между собой. Тогда действующий ныне президент Штайнмайер вынес вопрос в общественную плоскость, после чего это перестало быть элементом кулуарных переговоров. Он прямо призвал сформировать правительство, которое тогда было уже очень срочно нужно Германии. В итоге стороны договорились. У федерального президента есть открытые и скрытые механизмы воздействия на политику Германии».

Если Ильзе Айгнер будет избрана, то сменит на посту президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который занимает эту должность с марта 2017 года.