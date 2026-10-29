Кандидат в главы Берлина призналась, что боится близких к «Левым» людей, связанных с ХАМАС. «Она не контролирует даже фракцию» — германист

Кандидат на пост бургомистра Берлина от «Левых» Элиф Эральп призналась, что боится людей, связанных с ХАМАС и вращающихся вокруг ее партии. Об этом стало известно случайно после того, как ее помощники отправили Der Spiegel согласованный текст интервью политика, забыв удалить из документа внутренние комментарии. Из публикации также выяснилось, что Эральп не знала о масштабе проблем в партии и ее связях с потенциально радикальными лицами. Директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский пояснил The Insider, что слова Эральп поставили под удар и без того трудные переговоры о правительственной коалиции в Берлине и способны похоронить карьеру политика.

«Я боюсь этих людей»

Журналисты Der Spiegel в понедельник, 26 октября, взяли интервью у главного кандидата на пост бургомистра Берлина Элиф Эральп из партии «Левые». На следующее утро издание отправило расшифровку беседы пресс-секретарю политика на согласование. Журналисты ожидали получить текст интервью обратно в тот же день, однако помощники Эральп затянули с ответом до утра среды. В итоге, когда файл вернулся в Der Spiegel, журналисты обнаружили в нем комментарии, пометки и обсуждения, которые велись помощниками и самой Эральп во время редактирования текста.

Один из вопросов интервью касался антисемитизма и радикальных пропалестинских активистов, связанных с представителями берлинского отделения «Левых». Отвечая на него, Эральп призналась, что не осознавала масштабов проблемы и не ожидала, что на отдельных предвыборных мероприятиях партии ситуация может переходить допустимые границы.

После этого журналисты уточили, имеет ли она в виду замеченного на партийном мероприятии после победы «Левых» на выборах пропалестинского активиста Ибрагима Ибрагима, которого связывают с «Народным фронтом освобождения Палестины» и ХАМАС. В частности Ибрагим называл Яхью Синвара — одного из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и ликвидированного израильскими военными в октябре 2024 года — «героем мучеником».

Как отмечает Der Spiegel, Эральп не согласовала свой ответ на этот вопрос, однако его суть сводилась к «да». В этой же части интервью оказались ключевые элементы случившегося скандала. На полях рядом с вопросом политик написала: «Есть ПРОБЛЕМА». Она отметила, что ее муж не хочет, чтобы она называла конкретные имена. Эральп пояснила:

«Он боится этих людей, и я тоже».

Пресс-секретарь напомнил Эральп, что она не может удалять вопросы журналистов, а может лишь править свой ответ. На это она написала:

«Речь идет о людях, связанных с ХАМАС. Я не могу подвергать опасности себя и свою семью ради Der Spiegel. Что мне теперь делать? Мне вообще не следовало соглашаться на это интервью».

По ее словам, раньше она могла комментировать и осуждать подобные инциденты абстрактно и в целом, не называя имен, теперь же журналисты спросили ее о конкретном человеке.

В Der Spiegel пояснили, что решили опубликовать эту историю из-за «отчаянного тона» политика, претендующего на ключевой пост в Берлине.

Эральп 29 октября прокомментировала публикацию Der Spiegel так:

«Я совершенно четко заявила, что не позволю никому себя запугать».

Проблемы с контролем над партией

Как пояснил The Insider директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, всплывшие откровения Эральп поставили под вопрос будущее возможной коалиции «Левых», СДПГ и «Зелёных» в Берлине. Он отметил:

«Мы видим ситуацию, когда наиболее вероятный кандидат на пост правящего бургомистра (а ведь Берлин и федеральная земля, и самый большой город страны, и столица ФРГ) прямо заявляет о том, что она не знала масштаба проблем и связей, существующих в ее партии, и что она сама испытывает страх перед некими силами (неважно даже, ХАМАС это или не ХАМАС), которые угрожают ей лично и ее мужу. Такое заявление по германским политическим меркам способно похоронить карьеру политика. Представим себе ситуацию: коалиция сформировалась, но правящий бургомистр не имеет контроля не только над коалицией, но даже над собственной партией, над своей фракцией, над земельными и районными функционерами. Это значит, что любое решение, которое было закреплено советом коалиции и проголосовано в парламенте, не может быть осуществлено на практике. Мы имеем дело с полной непредсказуемостью политических процессов и с потенциальным разрушением системы управления городом. И эта угроза катастрофических последствий (а управляемость и предсказуемость правительства — самое важное в парламентских демократиях) делает данную коалицию весьма проблематичной и проблематичной лично Элиф Эральп в роли бургомистра».

Стратиевский подчеркнул, что переговоры СДПГ и «Зелёных» с «Левыми» о коалиции и без того проходили сложно. Сейчас — после так называемых зондирующих переговоров — существует согласие начать уже непосредственно переговоры о формировании коалиции. Однако в той же СДПГ на разных уровнях уже звучали, а теперь усилились призывы к отказу от сотрудничества с «Левыми». Он пояснил:

«Например, лидер берлинских социал-демократов Штеффен Крах, выступая на ток-шоу Маркуса Ланца — одной из самых рейтинговых политических программ в ФРГ, заявил, что коалиции может и не быть, если Ванесса Эмде, замеченная в антисемитских высказываниях, не покинет фракцию „Левых“. Ряд краевых ячеек в Берлине выступают против коалиции с „Левыми“. На федеральном уровне тоже есть сопротивление: против высказывался министр обороны от СДПГ Борис Писториус. Как таковые коалиционные переговоры еще не начались, поэтому может произойти всё что угодно. Если социал-демократы и зеленые посчитают необходимым сколотить эту коалицию любой ценой, то они могут закрыть глаза, проглотить и сформировать такое правительство. Но интервью Эральп явно повышает шансы на то, что такая коалиция в итоге не будет создана».

Стратиевский также пояснил, почему Эральп, вероятно, побоялась публично говорить о людях, связанных с ХАМАС. Он напомнил, что группировка признана в Германии террористической организацией, поэтому органы внутренней безопасности — как на федеральном, так и на земельном уровне — обязаны наблюдать за структурами и лицами, потенциально связанными с ней. Он сказал:

«В ежегодном отчете, который публикуется всеми ведомствами по защите конституции (16 земельных и 1 федеральное), есть отдельная графа „исламизм“. Там фиксируется и активность, связанная с ХАМАС. Тем не менее официально людей, непосредственно связанных с ХАМАС, на территории Германии относительно мало. Наиболее крупную категорию представляют салафиты, которых делят на потенциально радикальных и склонных к совершению преступлений и умеренных. Именно эта группа самая многочисленная в категории „исламизм“. Однако именно ХАМАС в Германии стал неким собирательным образом зла, исходящего от радикальных исламистов. Это произошло не в последнюю очередь из-за страшных терактов, совершенных в Израиле. В какой-то степени слово „хамас“ в германском политическом сленге фактически стало именем нарицательным. Отсюда, в том числе, и такая жесткая реакция на скандал с Эральп».

Лидер берлинского отделения ХДС Штефан Эверс 29 октября призвал СДПГ и «Зелёных» прекратить переговоры с «Левыми». В свою очередь, Штеффен Крах из СДПГ заверил, что пока по-прежнему настроен на переговоры о коалиции. Они должны начаться в начале ноября.