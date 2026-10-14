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«Юридически ни резолюция земли, ни даже декларация Бундесрата ни к чему не обязывают» — политолог о призыве АдГ прекратить помощь Украине

The Insider
Фото: Ronny Hartmann/dpa

Фото: Ronny Hartmann/dpa

Земельный парламент Саксонии-Анхальт (ландтаг) голосами ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) и левопопулистской партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) принял резолюцию с требованием остановить поставки вооружений Украине и снять санкции с России. Об этом сообщает газета Die Welt. АдГ и ССВ призвали правительство земли, которое пока возглавляет Свен Шульце от ХДС, внести эту «мирную инициативу» в Бундесрат. Немецкий политолог Алекс Юсупов пояснил The Insider, что гипотетическая декларация Бундесрата, у которой в нынешней политической конфигурации ФРГ нет шансов на принятие, не имела бы юридической силы.

Ландтаг Саксонии-Анхальт 14 октября на внеочередном заседании, созванном АдГ и ССВ, принял резолюцию, требующую прекращения помощи Украине и снятия санкций с России. За проголосовали фракции АдГ, занявшей первое место на земельных выборах в начале сентября, и ССВ. Против высказались ХДС, СДПГ, «Зелёные» и «Левые», отметив, что вопрос, поставленный в резолюции, не относится к полномочиям немецких федеральных земель.

И.о. премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце, комментируя происходящее, заявил:

«Россия начала эту войну, и Россия должна её закончить и вывести свои войска из Украины. Почему мы здесь, в ландтаге, обсуждаем то, на что — и вы это знаете — ландтаг Саксонии-Анхальт в конечном итоге никак, абсолютно никак не может повлиять».

Лидер АдГ в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд, который намерен в декабре выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра земли, на это возразил, что налоги немцев «текут в Украину» и «отнимаются у жителей Германии», поэтому «нельзя терять и дня ради мира». Он подчеркнул, что «поджигатели войны», под которыми он, видимо, подразумевал пока ещё действующее, но скоро уходящее в отставку правительство земли, были отстранены от власти на сентябрьских выборах.

Зигмунда поддержала Клаудия Виттих из ССВ, добавив, что надо «снова, снова и снова протянуть руку» России и попытаться «понять другую сторону». Она сказала:

«Без отхода от максималистских требований, без серьёзного восприятия опасений России по поводу расширения НАТО и без реальной готовности к переговорам мы не приблизимся к заключению мира».

Местные отделения АдГ и ССВ призвали правительство Саксонии-Анхальт внести теперь эту резолюцию в Бундесрат  — федеральный орган, где представлены все 16 земель Германии. В этом их поддержала и основательница ССВ Сара Вагенкнехт:

«Впервые парламент в Германии выступает за мирные переговоры, прекращение опаснейшей эскалации и остановку миллиардных подарков Киеву, которые лишь затягивают эту ужасную войну и финансируются за счёт сокращений расходов для граждан Германии. Свен Шульце должен теперь реализовать это решение и внести мирную инициативу в ноябре в Бундесрат. Всё остальное было бы грубым пренебрежением к ландтагу и воле избирателей».

Немецкий политолог Алекс Юсупов пояснил The Insider, что настоящая цель этой резолюции — показать, что правительство не выполняет «волю народа» и поставить и.о. премьера земли Шульце в неудобное положение. Эксперт отметил, что резолюция не имеет юридической силы, как не имела бы юридической силы и декларация Бундесрата, если бы вдруг была им принята. Он подчеркнул:

«Это призыв к правительству. Ландтаг призвал земельное правительство действовать по логике принятой резолюции. Её содержательная часть изначально невыполнима ни для ландтага, ни для земельного правительства. Сложилась парадоксальная ситуация: есть большинство в ландтаге, но оно в лице АдГ предпочитает до декабря не пытаться избирать нового главу правительства. Поэтому политическое большинство в парламенте одно, а правительство по-прежнему состоит из представителей других партий во главе с ХДС. Таким образом это призыв ландтага именно к и.о. премьера Шульце, от которого требуют озвучить эту инициативу в Бундесрате.

С одной стороны, Шульце не обязан этого дело. С другой — если он откажется, то возникнет прецедент, который позволит АдГ разогревать риторику о “врагах” в правительстве, которые игнорируют народную волю и демократическое большинство. Шульце придётся понять, что лучше: с кривой физиономией зачитать в Бундесрате эту резолюцию или проигнорировать и тем самым подлить масла в огонь нарративу о том, что только АдГ являются настоящими представителями немецкого народа.

Даже если бы гипотетически нашлось большинство голосов в Бундесрате за то, чтобы эту инициативу не только заслушать, но и проголосовать за неё, и из резолюции одной земли превратить её в декларацию всего Бундесрата, это всё равно ни к чему юридически бы не обязывало. Тем не менее Шульце должен будет отчитаться перед ландтагом в Саксонии-Анхальт, что он сделал с этой резолюцией. И федеральное правительство, если бы такая декларация была принята Бундесратом (что сегодня невозможно представить), было бы вынуждено на неё реагировать. Но обязательства выполнять её положения не возникло бы».

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Публикация:««Юридически ни резолюция земли, ни даже декларация Бундесрата ни к чему не обязывают» — политолог о призыве АдГ прекратить помощь Украине»

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