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BMW отказалась сдать в лизинг служебную машину новому председателю парламента Саксонии-Анхальт из АдГ. Ультраправые попросили у Маска Tesla

The Insider
Председатель парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш. Фото: Ronny Hartmann / ​Reuters

Председатель парламента Саксонии-Анхальт Тобиас Рауш. Фото: Ronny Hartmann / ​Reuters

Компания BMW отозвала предложение о лизинге служебного автомобиля для председателя земельного парламента (ландтага) Саксонии-Анхальт. Об этом сообщает Die Welt. Отмечается, что автопроизводитель отказался от планов предоставить машину еще 6 октября — в тот же день, когда впервые в истории послевоенной Германии главой регионального парламента стал ультраправый политик: ландтаг Саксонии-Анхальт возглавил 35-летний Тобиас Рауш из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Как отмечает Die Welt, администрация ландтага Саксонии-Анхальт подтвердила отзыв компанией BMW своего предложения о лизинге служебного автомобиля для председателя парламента. При этом в BMW отказались пояснить причины своего решения, подчеркнув, что «как правило, не комментируют отношения с клиентами». В конце сентября гендиректор BMW Милан Неделькович заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что правый популизм и национализм «ядовиты для космополитического бизнес-центра, зависящего от глобальной торговли».

Зампредседателя фракции АдГ в бундестаге Беатрикс фон Штрох на фоне новостей о решение BMW в своем Twitter (X) обратилась к американскому миллиардеру Илону Маску, известному симпатиями к АдГ, с вопросом:

«Илон Маск, была бы Tesla готова предоставить ему [Тобиасу Раушу] служебный автомобиль»?

Die Welt поясняет, что сейчас Рауш может пользоваться машиной BMW 7-й серии, которая досталась ему от предыдущего председателя ландтага из партии ХДС. Однако срок лизинга этого автомобиля истечет в ноябре. Если земельному парламенту не удастся найти к этому времени замену, Рауш рискует остаться без служебного автомобиля.

По данным администрации ландтага Саксонии-Анхальт, BMW была единственным крупным немецким автопроизводителем, предлагавшим свои услуги местному парламенту. Все это время именно BMW покрывала большинство автомобильных нужд ландтага и правительства земли.

Тобиас Рауш был избран председателем ландтага 6 октября. За него проголосовали 48 из 83 депутатов. Среди тех, кто поддержал его кандидатуру, помимо АдГ и левых популистов из «Союза Сары Вагенкнехт», оказались 4 депутата из одной из традиционных немецких партий, официально придерживающихся брандмауэра — политического решения не сотрудничать с «Альтернативой».

Первым шагом АдГ, занявшей первое место на земельных выборах в Саксонии-Анхальт в начале сентября, в качестве ведущей силы региона стало внесение в ландтаг резолюции, призывающей прекратить помощь Украине и снять экономические санкции с России.

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Публикация:«BMW отказалась сдать в лизинг служебную машину новому председателю парламента Саксонии-Анхальт из АдГ. Ультраправые попросили у Маска Tesla»

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