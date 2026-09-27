Городской совет Хайденау в Саксонии запретил устанавливать на улицах «камни преткновения» (Stolpersteine) — мемориальные таблички в память о жертвах нацистского режима. За инициативу проголосовали депутаты от ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) и консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), сообщает Би-би-си.
«Камни преткновения» — небольшие латунные таблички, которые с 1990-х годов устанавливают в тротуарах возле домов, где жили или работали евреи и другие жертвы нацистских преследований. Проект художника Гюнтера Демнига распространился по Германии, Австрии и другим европейским странам. Предполагается, что прохожий случайно замечает такую табличку и узнает историю человека, жившего в этом месте.
Авторы принятого в Хайденау предложения заявили, что многие жители считают подобную форму увековечения памяти неуместной. Вместо городских улиц мемориальные знаки предложено размещать на кладбище Нордфридхоф, чтобы сделать «невозможным наступать непосредственно на элементы мемориала».
Решение раскритиковала министр образования Германии Карин Прин, которая сама состоит в ХДС. Она назвала запрет «скандалом» и возложила часть ответственности на саксонское отделение своей партии.
«Тот, кто изгоняет „камни преткновения“ и места памяти о еврейской жизни из общественного пространства на кладбище, ставит смерть выше жизни и снова делает евреев невидимыми», — заявила Прин.
Пережившая Холокост глава еврейской общины Мюнхена Шарлотта Кноблох также назвала удаление мемориалов из городского пространства «совершенно неправильным подходом». По ее словам, она «потрясена тем, что демократическая партия опустилась до поддержки столь очевидного маневра экстремистов из АдГ».
При этом сама Кноблох выступает против размещения Stolpersteine непосредственно на земле. В Мюнхене такие таблички на муниципальной территории не устанавливают, вместо них памятные знаки размещают на зданиях. Однако Кноблох подчеркнула, что память о жертвах должна оставаться частью общественного пространства, а не переноситься на кладбища.
Саксонское отделение АдГ немецкая контрразведка классифицировала как правоэкстремистское. Партия эту характеристику отвергает.