Городской совет Хайденау в Саксонии запретил устанавливать на улицах «камни преткновения» (Stolpersteine) — мемориальные таблички в память о жертвах нацистского режима. За инициативу проголосовали депутаты от ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ) и консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), сообщает Би-би-си.

«Камни преткновения» — небольшие латунные таблички, которые с 1990-х годов устанавливают в тротуарах возле домов, где жили или работали евреи и другие жертвы нацистских преследований. Проект художника Гюнтера Демнига распространился по Германии, Австрии и другим европейским странам. Предполагается, что прохожий случайно замечает такую табличку и узнает историю человека, жившего в этом месте.

Авторы принятого в Хайденау предложения заявили, что многие жители считают подобную форму увековечения памяти неуместной. Вместо городских улиц мемориальные знаки предложено размещать на кладбище Нордфридхоф, чтобы сделать «невозможным наступать непосредственно на элементы мемориала».