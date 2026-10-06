Политик из «Альтернативы для Германии» впервые возглавил парламент федеральной земли

Председателем парламента федеральной земли Саксония-Анхальт — ландтага — был избран 35-летний Тобиас Рауш из «Альтернативы для Германии» (АдГ). Об этом сообщает Tagesschau. Как отмечает издание, политик из ультраправой АдГ возглавил ландтаг впервые в истории Германии. За него отдали голоса в том числе кто-то из представителей партий, официально придерживающихся брандмауэра — политического решения классических политических сил не сотрудничать с АдГ.

Рауш, занимающий должность генерального секретаря отделения АдГ в Саксонии-Анхальт, был избран председателем регионального парламента в первом туре. За 35-летнего политика, ставшего первым представителем АдГ, возглавившим ландтаг, проголосовали 48 из 83 депутатов. Это означает, что за его кандидатуру проголосовали 9 парламентариев, не входящих в АдГ, у которой в ландтаге Саксонии-Анхальт 39 мест. Скорее всего, 5 из 9 голосов Раушу дала левопопулистская партия Сары Вагенкнехт BSW, которая заранее официально обещала поддержать кандидата от АдГ.

Поскольку голосование было тайным, какие партии представляют еще 4 человека, поддержавшие Рауша, неизвестно. Руководство местной фракции ХДС (партии канцлера Фридриха Мерца) рекомендовало своим 15 депутатам воздержаться во время голосования. Однако среди воздержавших оказались лишь 5 человек. У СДПГ, «Зелёных» и «Левых» в ландтаге по 8 мандатов. Все они ранее заявляли, что не поддержат кандидата от ультраправых.

Рауш — давний соратник лидера местного отделения АдГ Ульриха Зигмунда, который намерен стать премьер-министром Саксонии-Анхальт. В начале 2026 года нового председателя ландтага обвиняли в непотизме: несколько братьев и сестер Рауша в разное время работали у одного из членов парламента. Политик утверждает, что не имел отношения к их трудоустройству.

Tagesschau отмечает, что председатель земельного парламента обладает обширными полномочиями. Он руководит заседаниями, выносит выговоры, приглашает гостей на сессии ландтага, а также имеет «право контролировать доступ в помещение и полномочия обеспечивать соблюдение правил безопасности во всех зданиях». Кроме того, он может влиять на кадровую политику административного персонала земельного парламента — увольнять и переводить сотрудников.

Как пояснил The Insider директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, речь идет о «большой символической вехе» в истории страны, поскольку впервые в послевоенной Германии представитель ультраправой партии возглавит ландтаг — еще и в Саксонии-Анхальт, где отделение АдГ признанно экстремистским. Политолог отметил:

«Председатель ландтага — своего рода главный администратор. Он устанавливает порядок выступающих, может кому-то дать, а кому-то не дать слово. Он может назначать на ключевые аппаратные должности своих людей. Кроме того, в его полномочиях оценивать тот или иной закон. Он не может ветировать закон, но дает экспертную оценку, которая, как правило, принимается во внимание. Помимо этого, он имеет право говорить от имени федеральной земли, хотя и не является ее премьер-министром. В некоторой степени его заявления будут восприниматься как голос земли. Конечно, это серьезная веха в истории страны, которая меняет картину и реноме земли Саксония-Анхальт и Германии в целом. Всё это может серьезно усложнить работу парламентских структур, аппарата и заседаний. Может возникнуть много различных сложностей, противоречий и коллизий. Но это не означает, что на данный момент АдГ пришла к власти в Саксонии-Анхальт. Пока этого еще не произошло. Премьер-министр по-прежнему не выбран».

В начале сентября АдГ победила на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 44% голосов и впервые в истории Германии получив шанс возглавить одну из 16 федеральных земель. Партии не хватило нескольких голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Сейчас Ульрих Зигмунд ведет переговоры о поддержке своей кандидатуры.

Как пояснял ранее The Insider Стратиевский, отделение АдГ в Саксонии-Анхальт — одно из самых праворадикальных в стране. По его словам, если ультраправым удастся сформировать свое правительство, то они смогут влиять прежде всего на политику в сфере образования в Саксонии-Анхальт. В частности, АдГ одной из целей в Саксонии-Анхальт называла создание позитивного образа истории Германии, воспитание молодых немцев в духе патриотизма и любви к родине. Это означает: меньше говорить о темных страницах истории, включая Вторую мировую войну, отмечал эксперт.

Кроме того, они смогут заняться кадровым переустройством в Саксонии-Анахальт и переформатировать местный госаппарат. Также в сферу их компетенции входят полиция и местные спецслужбы.

Ранее главы 16 федеральных земель Германии договорились о продлении председательства земли Рейнланд-Пфальц в Конференции премьер-министров (MPK) еще на один год. С 1 октября эти полномочия должны были перейти к Саксонии-Анхальт. Речь идет о неформальной организации, в рамках которой руководители 16 земель Германии регулярно встречаются и согласовывают общую позицию по множеству вопросов.

Помимо этого, сообщалось, что федеральное правительство канцлера Фридриха Мерца (ХДС) готовится закрыть властям Саксонии-Анхальт доступ к засекреченному плану бундесвера на случай нового нападения России в Восточной Европе. Кроме того, власти Германии обсуждают ограничение доступа руководства земли к разведданным о подрывной деятельности России в Европе и о расследованиях против ультраправых, включая АдГ.

Ее земельное отделение признано «подтвержденно экстремистским», за ним следят в том числе агенты под прикрытием. Полностью прекращать обмен информацией с землей не планируется, чтобы не мешать борьбе с терактами. Отмечалось, что опасения насчет утечек в Москву высказывали союзники Германии, в том числе Польша и некоторые скандинавские страны, поскольку АдГ считается пророссийской партией и часто повторяет нарративы Москвы.