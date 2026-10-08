АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» в Саксонии-Анхальт внесли резолюцию с призывом прекратить помощь Украине. «У них нет полномочий» — германист

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) и левопопулистская партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) внесли резолюцию в парламент (ландтаг) Саксонии-Анхальт с призывом прекратить помощь Украине и снять экономические санкции с России. Лидер АдГ в регионе Ульрих Зигмунд, который пытается стать премьер-министром земли, заявил, что партия начинает действовать, призвав прекратить выплаты Украине. По словам опрошенных The Insider политологов, внесенная резолюция не имеет никакой юридической силы: у федеральных земель нет полномочий заниматься вопросами внешней политики.

Депутаты АдГ и ССВ внесли резолюцию в ландтаг Саксонии-Анхальт, которая призывает прекратить военные поставки Украине и снять санкции с России. В тексте документа говорится:

«Политика санкций, направленных против России, экономических эмбарго, поставок вооружений и оказания финансовой помощи потерпела неудачу. Поддержка Западом одной из сторон в украинском конфликте не способствовала прекращению войны, а, напротив, продлевает страдания населения и повышает риск распространения войны на другие государства. В результате направленной против России энергетической и экономической войны промышленность, предприятия и торговля Германии, а также граждане страны несут значительный ущерб».

В резолюции АдГ и ССВ призывают уделить основное внимание дипломатии, немедленно отменить санкции против России и немедленно прекратить поддержку Украины, остановив поставки вооружений. Кроме того, авторы документа призывают добиваться сохранения за Украиной статуса нейтрального государства и призывают правительство Саксонии-Анхальт «использовать все имеющиеся в его распоряжении средства — в частности, выступить с соответствующей инициативой в бундесрате».

Лидер местного отделения АдГ Ульрих Зигмунд написал на своей странице в соцсети X:

«Не прошло и 24 часов после конституирования [первого заседания новоизбранного парламента], а мы уже начинаем действовать. Мы вносим предложение о мирной инициативе и требуем созвать внеочередное заседание ландтага. Хватит войны, хватит выплат Украине!»

Как пояснил The Insider немецкий политолог Алекс Юсупов, с юридической точки зрения у внесенной ультраправыми и левыми популистами резолюции нет никакой силы. А тот факт, что первой инициативой АдГ и ССВ в новом созыве земельного парламента стала резолюция по вопросам внешней политики, а не предложения по решению региональных проблем, говорит о том, что обе партии «продолжают вести пиар-стратегию, а не заниматься прикладной политикой». Он отметил:

«Это просто резолюция, то есть общественное позиционирование ландтага, ни больше, ни меньше. Речь идет о призыве и апелляции».

Директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский отметил в разговоре с The Insider, что все вопросы, которые затрагиваются в тексте резолюции, находятся в сфере полномочий исключительно федерального правительства Германии, поэтому у АдГ и ССВ нет никакой возможности реализовать заявленное. Он подчеркнул:

«Речь идет о популистском шаге. Но примечательно, что для первой пилотной инициативы выбрана тема, которая не касается земельной политики. Думаю, это было сделано намеренно, поскольку здесь не ожидается конкретных решений и нет какой-то политической ответственности. Избиратель в данном случае не может призвать эти две партии к ответу за невыполненные обещания. При этом АдГ и ССВ важно послать сигналы своим избирателям. Как правило, избиратели правых и левых популистов не слишком сведущи в разграничении полномочий между различными уровнями власти. А если кто и сведущ, то для них это не столь важно. Они хотят получить ощущение, что их представители во власти занимаются важными вопросами. Для них важно в том числе и прекращение поставок вооружений Украине, поскольку они думают, что это сэкономит деньги федерального бюджета в непростые времена. Кроме того, для формирования правительства в Саксонии-Анхальт АдГ надо пойти на коалицию с „Союзом Сары Вагенкнехт“. А этого им очень не хочется. Ультраправые не в восторге от перспективы таких партнеров, которые долгое время были в левой партии и должны быть яркими оппонентами к правым. ССВ не выглядит надежным коалиционным партнером для АдГ. Но такое совместное заявление по Украине, которое не может иметь конкретных политических последствий, — это проба пера и попытка показать некую общность взглядов и политически притянуть две партии друг к другу».

Стратиевский обратил внимание на то, что Ульрих Зигмунд уже позиционирует себя как лидера Саксонии-Анхальт и подает свои заявления так, будто они делаются от имени земли, хотя он пока ее так и не возглавил:

«Зигмунд ведет себя как государственный чиновник, не имея на это никаких полномочий. Но он уже неоднократно заявлял, что в декабре станет премьер-министром земли. Он делает это намеренно. С одной стороны, он таким образом мобилизует сторонников, с другой — навязывает своим политическим противникам ощущение неизбежности того, что он, Ульрих Зигмунд, станет следующим премьер-министром Саксонии-Анхальт. Это психологический и политический трюк, которым он хочет показать: вопрос решенный, я уже веду себя как действующий глава региона».

В начале сентября АдГ заняла первое место на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, заручившись поддержкой почти 44% избирателей. По результатам голосования ультраправые получили в ландтаге 39 мандатов из 83. Еще 5 мест в региональном парламенте достались левопопулистам «Союза Сары Вагенкнехт», которые выразили готовность сотрудничать с АдГ.

6 октября впервые в истории послевоенной Германии ультраправый политик возглавил парламент федеральной земли: главой ландтага Саксонии-Анхальт был избран представитель АдГ 35-летний Тобиас Рауш. Помимо депутатов от АдГ и ССВ (44 голоса на две партии) за его кандидатуру проголосовали еще 4 члена ландтага. Поскольку голосование было тайным, неизвестно, кто именно поддержал ультраправого политика. Однако в Германии подозревают, что это сделали представители ХДС — партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Остальные партии, представленные в ландтаге земли, четко заявили об отказе поддержать Рауша.