Глава Госдепа назвал войну с Ираном необходимой — вопреки вице-президенту США, назвавшего её причиной проигрыша республиканцев

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп начал войну с Ираном ради защиты мира от иранской ядерной программы, даже если это решение оказалось «не обязательно популярным», пишет The Independent. Комментировать историческое поражение республиканцев на выборах в Конгресс он отказался, хотя журналисты спросили его о посте вице-президента Джей Ди Вэнса, связавшего проигрыш партии с войной.

Перед вылетом из Флориды на встречу министров иностранных дел G7 в Париже Рубио сказал:

«Он взялся за эту проблему, хотя правильные для страны поступки — решение сложных задач ради нашей безопасности — часто бывают не обязательно популярными, но необходимыми».

Как отмечает издание, Рубио и Вэнс считаются возможными кандидатами на президентских выборах 2028 года. Трамп в воскресенье признал, что Вэнс прав насчёт влияния войны на итоги голосования, но, по мнению президента, ему следовало также настаивать на правильности решения воевать. Сам Трамп заявил, что война войдёт в историю как одно из лучших дел его администрации, а в интервью «60 Minutes» сказал, что не стремится к эскалации.

По словам Рубио, переговоры с Ираном пока далеки от прорыва, поскольку требования Тегерана «неприемлемые», а местами «возмутительные и нелепые». Иран добивается снятия блокады своих портов, отмены санкций, разморозки активов, компенсации ущерба и прекращения боевых действий в регионе, включая операции Израиля в Ливане.

Ранее Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев и признал правоту её противников. По его словам, многие голосовавшие за Трампа в 2024 году на этот раз поддержали демократов.