Стрелок, убивший шестерых человек на площади в центре Кракова, умер в больнице

Мужчина, открывший в минувшую субботу огонь по толпе в центре Кракова, скончался. Об этом утром 9 ноября сообщили в полиции Малопольского воеводства.

Нападавший был ранен в перестрелке с полицей. Его задержали, после чего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Издание TVN24 уточняет, что он умер в ночь на понедельник, около 4:30 утра.

Стрелявшего идентифицировали как 24-летнего Михала О. Днем 7 ноября он въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим, убив шестерых и ранив 15 человек, включая нескольких полицейских. Все пострадавшие находятся в больницах, состояние одного из них оценивают как тяжелое.

Среди погибших и раненых — граждане пяти иностранных государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Прокуратура ранее квалифицировала стрельбу как теракт. Сейчас расследуется не только стрельба в Кракове, но и убийство трех человек в жилом доме в городе Островец-Свентокшиски — членов семьи Михала О. Предположительно, оба преступления совершены одним и тем же человеком.