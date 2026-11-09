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Стрелок, убивший шестерых человек на площади в центре Кракова, умер в больнице

The Insider
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Мужчина, открывший в минувшую субботу огонь по толпе в центре Кракова, скончался. Об этом утром 9 ноября сообщили в полиции Малопольского воеводства. 

Нападавший был ранен в перестрелке с полицей. Его задержали, после чего доставили в больницу, где он впоследствии скончался. 

Издание TVN24 уточняет, что он умер в ночь на понедельник, около 4:30 утра. 

Стрелявшего идентифицировали как 24-летнего Михала О. Днем 7 ноября он въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим, убив шестерых и ранив 15 человек, включая нескольких полицейских. Все пострадавшие находятся в больницах, состояние одного из них оценивают как тяжелое. 

Среди погибших и раненых — граждане пяти иностранных государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии.  

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Прокуратура ранее квалифицировала стрельбу как теракт. Сейчас расследуется не только стрельба в Кракове, но и убийство трех человек в жилом доме в городе Островец-Свентокшиски — членов семьи Михала О. Предположительно, оба преступления совершены одним и тем же человеком. 

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Публикация:«Стрелок, убивший шестерых человек на площади в центре Кракова, умер в больнице»

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