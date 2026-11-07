NYT: Минторг США допустил к чипам Nvidia китайскую фирму с пустующим офисом. Ее владельцы связаны с фондом под экспортными санкциями США

Министерство торговли США дало добро китайской компании New Matrix на сборку ИИ-серверов на чипах Nvidia H200, хотя в Китае почти нет признаков ее реального существования, выяснила The New York Times. По указанному адресу в промышленном парке на северо-западе Пекина пустует помещение с торчащими из потолка проводами. Фирмы нет в справочнике здания, а в управляющей компании о ней не слышали.

Согласно китайским реестрам, совладельцы New Matrix, созданной 17 месяцев назад, связаны с фондом Wise Road и его основателем Ли Бинем. В 2024 году Минторг внес фонд в черный список за помощь Пекину в покупке компаний с технологиями производства чипов. Двое аналитиков, опрошенных изданием, считают, что New Matrix может быть ширмой для связанных с фондом фирм.

Это уже вторая такая компания. В сентябре NYT обнаружила пустой офис фирмы Maginfra, которую аналитики связывают с попавшей под ограничения Inspur. Связи с поставщиками армии КНР есть и у других получателей лицензий. Бывший директор по Китаю в Совете нацбезопасности США Лиза Тобин заявила:

«У меня масса опасений, что ни Министерство торговли, ни Nvidia не проводят проверку, нужную для соблюдения условий лицензий».

Трамп разрешил продавать H200 в Китай в декабре при условии, что США получат 25% от стоимости чипов. Разрешения получили около двух десятков китайских компаний, в том числе Baidu, BYD и Tesla Shanghai. В Бюро промышленности и безопасности заявили, что тщательно проверяют все заявки, а в Nvidia — что продажи поддерживают рабочие места в США.

По данным Financial Times, власти США считают, что у главы Nvidia Дженсена Хуанга был роман с Элис Хуанг — топ-менеджером сингапурской Megaspeed, завербованной Министерством госбезопасности Китая. Megaspeed подозревают в контрабанде чипов Nvidia в Китай. Республиканцы, возглавляющие профильные комитеты Палаты представителей, попросили Хуанга дать закрытые показания.