Первым иностранцем на китайской орбитальной станции станет космонавт из Пакистана

Космонавт из Пакистана войдет в экипаж китайского корабля «Шэньчжоу-24» и станет первым иностранцем, побывавшим на орбитальной станции КНР. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая, передает Associated Press. Дату старта в ведомстве не назвали.

Пакистанец проведет на орбите непродолжительное время, а затем вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23». Как отмечается, это будет первая за всю историю китайской пилотируемой программы миссия, в которой вместе полетят китайские и иностранные космонавты.

Ранее в этом году «Синьхуа» писало, что к подготовке вместе с китайскими коллегами приступили два кандидата из Пакистана — Мухаммад Зишан Али и Хуррам Дауд. Одного из них планировали выбрать специалистом по полезной нагрузке для кратковременного полета. Помимо практических навыков работы в космосе, кандидаты интенсивно изучали китайский язык.

Полет готовится в рамках соглашения, которое Китай и Пакистан подписали в феврале 2025 года. Сам Китай рассчитывает впервые высадить людей на Луну к 2030 году. Главным соперником Китая в космосе считаются США — NASA планирует вновь доставить астронавтов на лунную поверхность в 2028 году.

В начале ноября заместитель главного конструктора китайской пилотируемой программы Ван Сян рассказал, как будет устроена лунная экспедиция. Две ракеты «Чанчжэн-10» выведут посадочный модуль «Ланьюэ» и пилотируемый корабль «Мэнчжоу», которые состыкуются на окололунной орбите. После этого двое из трех членов экипажа перейдут в модуль и спустятся на поверхность.