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НАСА приказало астронавтам надеть скафандры и укрыться в корабле Dragon из-за утечки воздуха в российском сегменте МКС

The Insider
Фото: NASA / Roscosmos

Фото: NASA / Roscosmos

НАСА приказало четырем астронавтам миссии Crew-12 укрыться на борту корабля SpaceX Dragon и надеть скафандры на случай экстренной эвакуации из-за усиливающейся утечки воздуха в российском сегменте МКС, сообщает Reuters.

Приказ поступил от центра управления полетами в 9:04 по местному времени в понедельник, сообщил представитель агентства. В экипаж миссии Crew-12 входят два астронавта NASA — командир Джессика Меир и пилот Джек Хэтэуэй, — а также французский астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев. Они остаются пристыкованы к станции, пока российские космонавты пытаются устранить неисправность.

Утечка фиксируется в переходном тоннеле ПрК — отсеке, соединяющем модуль «Звезда» со стыковочным узлом для российских грузовых кораблей. Первого мая российские космонавты во время разгрузки грузового корабля «Прогресс-95» заметили медленное падение давления в этом тоннеле.

Проблема с утечкой впервые была выявлена в сентябре 2019 года и с тех пор не решена, несмотря на многочисленные инспекции, ремонты и измерения давления. В январе 2026 года НАСА сообщило, что сегмент достиг стабильности без измеримых утечек, однако в мае ситуация повторилась.

В 2024 году НАСА и «Роскосмос» так и не пришли к единому мнению о причинах утечки и методах ее устранения. По данным НАСА, ситуация была отнесена к наивысшей категории риска, тогда как российская сторона настаивала на отсутствии угрозы для экипажа.

В ноябре 2024 года сообщалось об утечке токсичного вещества на МКС после стыковки с «Прогрессом» — тогда на борту сразу включили системы очистки атмосферы, а люк между модулем «Поиск» и грузовым кораблем остался закрытым.

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