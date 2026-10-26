«Роскосмос» законсервирует переходную камеру на модуле «Звезда». На этом настаивало NASA из-за участившихся утечек на МКС

«Роскосмос» по требованию NASA принял решение законсервировать переходную камеру на модуле «Звезда» — одном из модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в своем Telegram-канале аналитик ракетных пусков, популяризатор космоса и ракетостроения Георгий Тришкин со ссылкой на собственные источники.

«Из Хьюстона подтвердили, что NASA дожали „Роскосмос“ принять непопулярное решение из-за растущих утечек на МКС. Переходную камеру в модуле „Звезда“ законсервируют. Она больше не будет использоваться для разгрузки грузовых кораблей „Прогресс“, они будут стыковаться к ней только для коррекции орбиты станции (без открытия шлюза)».

В беседе с The Insider Тришкин уточнил, что грузовой корабль «Прогресс МС-36», который планируется запустить в ноябре, не будут стыковать к «Звезде» для разгрузки.

Проблема с утечками в российском сегменте МКС впервые была выявлена в сентябре 2019 года и с тех пор не была решена, несмотря на многочисленные инспекции, ремонты и измерения давления. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Позднее стало известно о второй трещине, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию. Всего к концу 2021 года было обнаружено не менее шести трещин, которые замазывали специальным герметиком и закрывали фторопластовой пленкой.

В ноябре 2024 года сообщалось об утечке токсичного вещества на МКС после стыковки с «Прогрессом» — тогда на борту сразу включили системы очистки атмосферы, а люк между модулем «Поиск» и грузовым кораблем остался закрытым.

В январе 2026 года NASA сообщило, что сегмент достиг стабильности без измеримых утечек, однако в мае ситуация повторилась. В июне NASA приказало четырем астронавтам миссии Crew-12 укрыться на борту корабля SpaceX Dragon и надеть скафандры на случай экстренной эвакуации из-за усиливающейся утечки воздуха в российском сегменте.