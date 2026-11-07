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В США обвинили троих мужчин в краже $129 млн у компаний. С помощью ИИ они притворялись их гендиректорами и юристами

The Insider
Фото: Spencer Platt / Getty

Фото: Spencer Platt / Getty

В США предъявили обвинения троим иностранцам — Джейкобу Соллу, Шарону Хазану и Гаю Шитриту. По версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, с июля 2024 по февраль 2026 года они с помощью ИИ выдавали себя за руководителей компаний и юристов крупных фирм и похитили более $129 млн, сообщает NBC News. Солла задержали в Испании в июне, Хазана — там же в августе, Шитрита — в сентябре в Великобритании.

Участники схемы связывались с сотрудниками компаний (обычно из бухгалтерии) и просили помочь с конфиденциальной сделкой, имитируя c помощью ИИ голос гендиректора. Затем «гендиректор» направлял сотрудника к юристам международных фирм, которые якобы вели сделку, — их роли тоже играли члены группы. В итоге жертву просили перевести крупную сумму на счета по всему миру, а деньги конвертировали в криптовалюту и делили.

Среди пострадавших — инвестбанк в Нью-Йорке, больничные сети в Миссури и Калифорнии, британская финтех-компания и производитель кормов для животных во Флориде. Солл, по данным следствия, изображал британских юристов. Хазан отмывал деньги и хвастался, что за последние три года отмыл более $400 млн. Шитрита также обвиняют в отмывании.

Всем троим вменяют семь статей, включая мошенничество, кражу личных данных и отмывание денег. По каждой грозит до 20 лет заключения. Прокурор Джейми Макдональд заявил:

«Технологии SI открывают огромные возможности. Но общество должно понимать, что некоторые стремятся использовать эту новую технологию в преступных целях».

Трамп впервые предложил переименовать ИИ в «суперинтеллект» (SI) в сентябре на Генассамблее ООН, затем обязал федеральные ведомства использовать новый термин и пообещал считать врагами США всех, кто говорит «искусственный интеллект». В октябре замминистра финансов США Эрин Браун рассказала, что Вашингтон добивается, чтобы «суперинтеллект» появился и в заявлении руководящего органа МВФ.

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Публикация:«В США обвинили троих мужчин в краже $129 млн у компаний. С помощью ИИ они притворялись их гендиректорами и юристами»

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