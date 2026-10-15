Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.95

EUR

93.92

OIL

105.98

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

219

 

 

 

 

 

Новости

США требуют, чтобы МВФ называл искусственный интеллект «суперинтеллектом». Ранее Трамп обещал считать врагами всех, кто использует термин ИИ

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Соединённые Штаты хотят, чтобы их международные партнеры отказались от термина «искусственный интеллект» в пользу «суперинтеллекта». Об этом в интервью Reuters рассказала заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун.

По ее словам, Вашингтон ведет переговоры с другими акционерами МВФ о том, чтобы новое название вошло в заявление руководящего органа фонда — Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Браун пояснила, что США, которые сейчас председательствуют в G20, хотят распространить замену термина и на международный уровень. Она сказала:

«Президент Трамп высказался на этот счет очень ясно: он использует термин SI, и для США это явный приоритет. Мы считаем, что он точнее описывает эту технологию».

Откажется ли Вашингтон подписывать заявление, если термин не заменят, Браун комментировать не стала, сославшись на продолжающиеся переговоры. Однако, по словам источника агентства, на встречах по тексту заявления американские чиновники дали понять, что будут настаивать на новой формулировке, чем озадачили часть членов комитета.

Если США не поддержат консенсусный документ, нынешний председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан, сможет выпустить так называемое заявление председателя с изложением позиций участников. Еще один вариант — вообще не упоминать ни SI, ни AI, а писать о «новых технологиях». Пресс-конференция аль-Джадаана и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, на которой обнародуют согласованное заявление, пройдет в субботу.

Впервые Трамп предложил переименовать искусственный интеллект 22 сентября, выступая на Генассамблее ООН. Тогда он заявил, что «SI — это звучит куда лучше». В прошлом месяце президент распорядился, чтобы федеральные ведомства США использовали в отношении этой технологии термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта», а также пообещал считать всех, кто использует термин «искусственный интеллект» врагами США.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«США требуют, чтобы МВФ называл искусственный интеллект «суперинтеллектом». Ранее Трамп обещал считать врагами всех, кто использует термин ИИ»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  3. «Фальсифицируй, или уйдешь на СВО». Исповедь чиновника о том, как «Единой России» в Воронеже нарисовали «разгромную победу»
  4. Выходит из Моди: чем индийское общество отвечает на попытку индийских властей превратить страну в автократию
  5. Фракция Кремля в Европарламенте. Какие евродепутаты продолжают ездить в Россию и встречаться с политиками, чиновниками и даже шпионами

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте