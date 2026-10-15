США требуют, чтобы МВФ называл искусственный интеллект «суперинтеллектом». Ранее Трамп обещал считать врагами всех, кто использует термин ИИ

Соединённые Штаты хотят, чтобы их международные партнеры отказались от термина «искусственный интеллект» в пользу «суперинтеллекта». Об этом в интервью Reuters рассказала заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун.

По ее словам, Вашингтон ведет переговоры с другими акционерами МВФ о том, чтобы новое название вошло в заявление руководящего органа фонда — Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

Браун пояснила, что США, которые сейчас председательствуют в G20, хотят распространить замену термина и на международный уровень. Она сказала:

«Президент Трамп высказался на этот счет очень ясно: он использует термин SI, и для США это явный приоритет. Мы считаем, что он точнее описывает эту технологию».

Откажется ли Вашингтон подписывать заявление, если термин не заменят, Браун комментировать не стала, сославшись на продолжающиеся переговоры. Однако, по словам источника агентства, на встречах по тексту заявления американские чиновники дали понять, что будут настаивать на новой формулировке, чем озадачили часть членов комитета.

Если США не поддержат консенсусный документ, нынешний председатель МВФК, министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан, сможет выпустить так называемое заявление председателя с изложением позиций участников. Еще один вариант — вообще не упоминать ни SI, ни AI, а писать о «новых технологиях». Пресс-конференция аль-Джадаана и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, на которой обнародуют согласованное заявление, пройдет в субботу.

Впервые Трамп предложил переименовать искусственный интеллект 22 сентября, выступая на Генассамблее ООН. Тогда он заявил, что «SI — это звучит куда лучше». В прошлом месяце президент распорядился, чтобы федеральные ведомства США использовали в отношении этой технологии термин «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта», а также пообещал считать всех, кто использует термин «искусственный интеллект» врагами США.