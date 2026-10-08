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Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов и назвал врагами США тех, кто использует термин «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект»

The Insider
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября, сообщает Reuters. По его словам, сейчас стороны ведут продуктивные переговоры. Соответствующий пост Трамп опубликовал в четверг в своей соцсети Truth Social:

«Мы не будем атаковать Иран ни в какой момент до промежуточных выборов, которые пройдут в США 3 ноября».

Кроме того, по его словам, Белый дом будет считать врагами всех, кто использует термин «искусственный интеллект». Он написал в Truth Social:

«Белый дом считает любого, кто использует термин „Искусственный интеллект“, в пику широко принятому новому и более точному термину „Суперинтеллект“, — ВРАГОМ! — Президент Дональд Трамп».

Трамп также заявил, что американская блокада иранских портов остается в силе, а нефть продолжает идти через Ормузский пролив.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану в феврале. Война, которая ежемесячно обходится Соединённым Штатам в $3 млрд, стала одной из ключевых тем предвыборной кампании, пишет Reuters. Трамп неоднократно говорил, что ждет резкого падения цен на нефть после выборов. Однако, как отмечает агентство, высокие цены на бензин и война с Ираном серьезно бьют по кандидатам-республиканцам и ставят под угрозу их большинство в Конгрессе.

В последние недели Иран и США обменивались предложениями о прекращении войны и возобновлении судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут мировых поставок энергоносителей. Последнее предложение Тегерана Трамп отклонил.

В конце сентября The Wall Street Journal сообщала, что Трамп отверг предложенное Ираном семидневное прекращение огня и сказал помощникам, что ожидает возобновления американских бомбардировок после промежуточных выборов. Какого масштаба удары он рассматривает, источники издания не уточнили.

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Публикация:«Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов и назвал врагами США тех, кто использует термин «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект»»

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