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Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на топливо

The Insider
Фото: NBC News

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп попытался переложить вину за рост цен на энергоносители на Украину и Демократическую партию в Штатах. Об этом он написал в своем посте в Truth Social. 

«Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объемы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а нефтеперерабатывающие заводы. Их регулярно атакует Украина в России, а в США они закрываются в „синих“ демократических штатах, таких как Калифорния», — говорится в его посте. 

Иллюстрация к материалу

Цены на энергоносители при этом резко выросли именно после блокады Ормузского пролива на Ближнем востоке — из-за войны, начатой США совместно с Израилем против Ирана в конце февраля. По этому водному маршруту проходит пятая часть мировых запасов нефти. Перебои в логистике спровоцировали рост стоимости продукции. Цена на нефть марки Brent, например, в этом году несколько раз превышала сотню долларов за баррель. 

Средняя стоимость бензина в Штатах на этом фоне выросла до $4 за галлон. Сейчас средняя цена в стране составляет порядка $4,37 за галлон, пишет Forbes. В Калифорнии она выше шести долларов. 

Reuters, впрочем, отмечает, что украинские атаки на энергетическую инфраструктуру в России тоже способствовали росту цен, особенно на дизельное топливо. В публикациях мировых СМИ (1, 2), посвященных подорожанию дизельного топлива, первопричиной проблемы, однако, в первую очередь называют войну на Ближнем востоке, которая и спровоцировала энергетический кризис. В сентябрьском докладе Американской автомобильной ассоциации рост цен также связывали именно с войной с Ираном. 

Газета The Independent также отмечает, что Штаты и вовсе не импортируют нефтепродукты из России с 2022 года. До войны доля российских нефти и газа на американском рынке составляла порядка 8%.

В своей публикации Трамп также утверждает, что иранский кризис больше не является основной причиной высоких цен, поскольку проблема с экспортом была разрешена. Это не совсем так. Исследователи действительно фиксируют стабилизацию экспорта нефти из региона в последние месяцы, но она по-прежнему существенно ниже довоенного уровня. Например, по оценке аналитической компании Windward, за неделю 16–23 сентября было зафиксировано 55 прохождений танкеров через пролив. В то же время до войны этот показатель в среднем составлял порядка 910 танкеров. Подтвержденный объем поставок из разных стран региона подрос, но он всё еще не является стабильным и устойчивым. 

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Публикация:«Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на топливо»

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