Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на топливо

Цены на энергоносители при этом резко выросли именно после блокады Ормузского пролива на Ближнем востоке — из-за войны, начатой США совместно с Израилем против Ирана в конце февраля. По этому водному маршруту проходит пятая часть мировых запасов нефти. Перебои в логистике спровоцировали рост стоимости продукции. Цена на нефть марки Brent, например, в этом году несколько раз превышала сотню долларов за баррель.

Средняя стоимость бензина в Штатах на этом фоне выросла до $4 за галлон. Сейчас средняя цена в стране составляет порядка $4,37 за галлон, пишет Forbes. В Калифорнии она выше шести долларов.

Reuters, впрочем, отмечает, что украинские атаки на энергетическую инфраструктуру в России тоже способствовали росту цен, особенно на дизельное топливо. В публикациях мировых СМИ (1, 2), посвященных подорожанию дизельного топлива, первопричиной проблемы, однако, в первую очередь называют войну на Ближнем востоке, которая и спровоцировала энергетический кризис. В сентябрьском докладе Американской автомобильной ассоциации рост цен также связывали именно с войной с Ираном.

Газета The Independent также отмечает, что Штаты и вовсе не импортируют нефтепродукты из России с 2022 года. До войны доля российских нефти и газа на американском рынке составляла порядка 8%.

В своей публикации Трамп также утверждает, что иранский кризис больше не является основной причиной высоких цен, поскольку проблема с экспортом была разрешена. Это не совсем так. Исследователи действительно фиксируют стабилизацию экспорта нефти из региона в последние месяцы, но она по-прежнему существенно ниже довоенного уровня. Например, по оценке аналитической компании Windward, за неделю 16–23 сентября было зафиксировано 55 прохождений танкеров через пролив. В то же время до войны этот показатель в среднем составлял порядка 910 танкеров. Подтвержденный объем поставок из разных стран региона подрос, но он всё еще не является стабильным и устойчивым.