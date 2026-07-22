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Новости

США увеличили производство дизеля почти до рекордного уровня из-за дефицита на мировом рынке, наступившего в результате войн

The Insider
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Американские нефтеперерабатывающие заводы резко нарастили производство дизельного топлива на фоне глобального дефицита поставок, вызванного войнами с участием России и Ирана. Если нынешние темпы сохранятся до конца месяца, июль станет рекордным по выпуску дизеля за всю историю наблюдений для этого времени года, пишет Bloomberg.

По данным Министерства энергетики США, в июле американские НПЗ производят в среднем 5,3 млн баррелей дистиллятного топлива в сутки, основную часть которого составляет дизель. Обычно максимальный выпуск приходится на конец года, когда растет спрос на отопительное топливо, однако в этом году переработчики увеличили производство на несколько месяцев раньше.

Как отмечает Bloomberg, причиной стал мировой дефицит предложения. Возобновление боевых действий на Ближнем Востоке вновь поставило под угрозу перевозки через Ормузский пролив, а Россия после нескольких месяцев ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам запретила экспорт.

Несмотря на рост производства, напряженность на рынке сохраняется. По итогам июля США могут показать второй по величине объем экспорта дистиллятного топлива за всю историю наблюдений — уступая только лету 2022 года. Одновременно внутренние запасы дизеля остаются значительно ниже средних значений для середины лета.

На этом фоне розничные цены на дизельное топливо в США вновь превысили 5 долларов за галлон, а цены на бензин — 4 доллара за галлон, усилив опасения по поводу инфляции перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре.

Аналитики также предупреждают о дальнейшем ужесточении ситуации. По словам руководителя отдела сырьевых рынков Sparta Commodities Джеймса Ноэля-Бесвика, с сентября по всему миру начнется масштабный сезон плановых остановок нефтеперерабатывающих заводов на техническое обслуживание, и накопить достаточные запасы дизеля к зиме, вероятно, не удастся.

На этом фоне маржа переработки дизеля в США и Северо-Западной Европе уже достигла рекордных значений, а цены на дизель в США и Европе находятся на максимумах примерно за два месяца.

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