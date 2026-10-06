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Трамп разрешил использовать на трассах США не облагаемый налогом «красный» дизель, чтобы сбить рекордные цены на топливо

The Insider
Фото: Charlie Riedel/AP

Фото: Charlie Riedel/AP

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером подписал указ, временно разрешающий заправлять автомобили для дорог общего пользования окрашенным в красный цвет дизельным топливом, сообщает CNN. По составу оно не отличается от обычного, но не облагается налогами и предназначено только для внедорожной техники — тракторов и промышленного оборудования. Документ Трамп представил на предвыборном мероприятии в Небраске, которая сильно пострадала от подорожания дизеля.

Указ обязывает Налоговую службу США до конца года не штрафовать за использование «красного» дизеля на трассах. Федеральный акциз в 24,4 цента за галлон при этом не отменяется, а переносится на следующий год, однако чиновникам поручено искать способы его списать, в том числе через законодательство. Рассказывая о «красном» дизеле, Трамп признался:

«Я не знаю, что это, черт возьми, такое, но, что бы это ни было, оно должно быть очень хорошим».

До войны с Ираном галлон дизеля стоил $3,76, а 22 сентября цена достигла рекордных $6,53. С начала года топливо подорожало примерно на 77%, что, как отмечается, может стать крупнейшим годовым ростом с 2000 года. Как пишет CNN, скачок цен вызван войной в Иране, атаками на российские НПЗ и ограничением экспорта топлива из Китая.

С 23 сентября по 2 октября доступ к «красному» дизелю для автотранспорта расширили 10 штатов, на которые приходится около трети продаж топлива. Сейчас заправка фуры на 250 галлонов обходится примерно в $1575, без федеральных и местных налогов она подешевеет на $150. Аналитики считают, что мера не решит главной проблемы — мирового дефицита нефтеперерабатывающих мощностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters пообещал усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он объяснил это ответом на «новую доктрину» Владимира Путина, которая, по данным украинских спецслужб, предусматривает атаки на значительно более широкий круг гражданских объектов Украины в преддверии зимы.

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Публикация:«Трамп разрешил использовать на трассах США не облагаемый налогом «красный» дизель, чтобы сбить рекордные цены на топливо»

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