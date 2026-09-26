Трамп отверг предложение Ирана о прекращении огня и ожидает возобновления бомбардировок после выборов — WSJ

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о семидневном прекращении огня и сказал своим помощникам, что ожидает возобновления американских бомбардировок после промежуточных выборов в ноябре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Тегеран предлагал на семь дней прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив для судоходства и возобновить переговоры по ядерной программе. В обмен США должны были снять морскую блокаду иранских портов, разморозить часть иранских активов и отменить санкции на экспорт нефти.

Вашингтон сообщил Ирану и посредникам, что Трамп не намерен снимать морскую блокаду. Американские власти рассчитывают, что экономическое давление заставит Тегеран согласиться на условия США и арабских стран Персидского залива.

Публично Трамп утверждает, что после промежуточных выборов Иран будет добиваться сделки, предусматривающей демонтаж его ядерной программы. Однако в частных разговорах президент выражает сомнения в готовности Тегерана выполнить американские требования и считает новый раунд бомбардировок вероятным, рассказали собеседники WSJ.

Какого масштаба удары рассматривает Трамп, источники издания не уточнили. По их словам, президент не хочет возвращаться к крупномасштабным боевым действиям — в том числе из-за сокращающихся запасов американских боеприпасов, которые Вашингтон хочет сохранить на случай других конфликтов.

Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и других стран региона продолжаются. По данным WSJ, иранские дипломаты предложили несколько вариантов прекращения войны и признают углубление экономического кризиса в стране. Однако Корпус стражей исламской революции выступает против новых вариантов соглашения и заявляет о готовности к длительной войне.