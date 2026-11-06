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Робот Калифорнийского технологического института впервые собрал конструкцию на орбите без участия астронавтов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Роботизированный сборщик ферм ASTRA, созданный инженерами Калифорнийского технологического института (Caltech), впервые самостоятельно построил конструкцию в космосе. Проект входит в программу NOM4D Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Руководитель команды профессор Серджио Пеллегрино заявил:

«Это первый случай, когда конструкцию возвели в космосе автономно».

Аппарат объемом около 1 кубометра вывели на низкую околоземную орбиту 30 марта 2026 года с базы Ванденберг в рамках миссии SpaceX Transporter-16, на борту орбитального буксира Vigoride 7 компании Momentus. Манипулятор должен был собрать из композитных трубок и алюминиевых узлов 11 секций фермы и закрепить на ней отражающую пленку. В итоге получилась бы антенна-рефлектор диаметром 1,4 м.

Две секции отправили в космос уже собранными, третью робот построил на орбите. Завершить сборку до конца миссии в декабре, судя по всему, не удастся из-за нехватки времени. Связаться с аппаратом можно лишь семь-восемь раз в сутки примерно по 15 минут, а неполадки инженеры сначала воспроизводят на копии ASTRA в лаборатории. Тем не менее, по оценке команды, эксперимент показал, что такой способ сборки работает.

Размер конструкций, которые можно вывести в космос, ограничен головным обтекателем ракеты. Собранные на орбите рефлекторы могут стать зеркалами крупных телескопов, антеннами связи или основой больших солнечных батарей. В DARPA рассчитывают в перспективе строить в космосе объекты размером в сотни метров и даже километры.

Ранее The Insider обнаружил, что российская группировка «Рассвет», которую компания «Бюро 1440» разворачивает как аналог Starlink, потеряла второй из 32 запущенных в 2026 году спутников. Аппарат «Рассвет-3» № 17, выведенный на орбиту 19 июля, сошел с нее 29 октября.

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Публикация:«Робот Калифорнийского технологического института впервые собрал конструкцию на орбите без участия астронавтов»

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