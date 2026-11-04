Человекоподобные роботы Xiaomi впервые отработали восьмичасовую смену на автозаводе компании

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал видео, на котором человекоподобные роботы компании впервые проработали восьмичасовую смену на ее автомобильном заводе, пишет китайская The Paper. В Xiaomi утверждают, что машины выполнили дневную норму рабочего места, и называют испытание первой проверкой их способности работать на реальной производственной линии.
Съемки шли в цехе окончательной сборки, главную роль в ролике играет модель CyberOne 02. Два робота — черный и белый — сортировали боковые панели центральной консоли. Это крупные гибкие детали неправильной формы, которые лежат в ящиках как попало, поэтому роботу нужно достать панель, развернуть ее и уложить в нужную ячейку стеллажа в порядке очереди машин на конвейере, не отставая от темпа сборки.
За смену роботы дважды вставали на подзарядку — после 3 часов 2 минут и после 6 часов 3 минут работы. Во второй половине смены один из них уронил панель на пол, и ее подобрал колесный робот. В итоге машины проработали 8 часов 5 минут.
Отвечая пользователям, которые сомневались, нужны ли на заводе человекоподобные роботы, Лэй Цзюнь написал:
«Это универсальный человекоподобный робот, его аппаратную часть не нужно менять, и он может приспосабливаться к самым разным рабочим местам и задачам».
Похожие испытания проводили и другие компании — робот Figure 03 работал на заводе BMW в американском Спартанберге, а AgiBot G2 — на фабрике планшетов Longcheer в китайском Наньчане.
В конце июля Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз новых человекоподобных роботов иностранного производства. Ведомство объяснило решение соображениями безопасности, а журналисты указывали, что запрет направлен прежде всего против Китая, на который приходится 85% мирового рынка таких машин.