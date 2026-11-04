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Человекоподобные роботы Xiaomi впервые отработали восьмичасовую смену на автозаводе компании

The Insider
Иллюстрация к материалу

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал видео, на котором человекоподобные роботы компании впервые проработали восьмичасовую смену на ее автомобильном заводе, пишет китайская The Paper. В Xiaomi утверждают, что машины выполнили дневную норму рабочего места, и называют испытание первой проверкой их способности работать на реальной производственной линии.

Съемки шли в цехе окончательной сборки, главную роль в ролике играет модель CyberOne 02. Два робота — черный и белый — сортировали боковые панели центральной консоли. Это крупные гибкие детали неправильной формы, которые лежат в ящиках как попало, поэтому роботу нужно достать панель, развернуть ее и уложить в нужную ячейку стеллажа в порядке очереди машин на конвейере, не отставая от темпа сборки.

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За смену роботы дважды вставали на подзарядку — после 3 часов 2 минут и после 6 часов 3 минут работы. Во второй половине смены один из них уронил панель на пол, и ее подобрал колесный робот. В итоге машины проработали 8 часов 5 минут.

Отвечая пользователям, которые сомневались, нужны ли на заводе человекоподобные роботы, Лэй Цзюнь написал:

«Это универсальный человекоподобный робот, его аппаратную часть не нужно менять, и он может приспосабливаться к самым разным рабочим местам и задачам».

Похожие испытания проводили и другие компании — робот Figure 03 работал на заводе BMW в американском Спартанберге, а AgiBot G2 — на фабрике планшетов Longcheer в китайском Наньчане.

В конце июля Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз новых человекоподобных роботов иностранного производства. Ведомство объяснило решение соображениями безопасности, а журналисты указывали, что запрет направлен прежде всего против Китая, на который приходится 85% мирового рынка таких машин.

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Публикация:«Человекоподобные роботы Xiaomi впервые отработали восьмичасовую смену на автозаводе компании»

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