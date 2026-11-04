Человекоподобные роботы Xiaomi впервые отработали восьмичасовую смену на автозаводе компании

За смену роботы дважды вставали на подзарядку — после 3 часов 2 минут и после 6 часов 3 минут работы. Во второй половине смены один из них уронил панель на пол, и ее подобрал колесный робот. В итоге машины проработали 8 часов 5 минут.

Отвечая пользователям, которые сомневались, нужны ли на заводе человекоподобные роботы, Лэй Цзюнь написал:

«Это универсальный человекоподобный робот, его аппаратную часть не нужно менять, и он может приспосабливаться к самым разным рабочим местам и задачам».

Похожие испытания проводили и другие компании — робот Figure 03 работал на заводе BMW в американском Спартанберге, а AgiBot G2 — на фабрике планшетов Longcheer в китайском Наньчане.

В конце июля Федеральная комиссия по связи США запретила ввоз новых человекоподобных роботов иностранного производства. Ведомство объяснило решение соображениями безопасности, а журналисты указывали, что запрет направлен прежде всего против Китая, на который приходится 85% мирового рынка таких машин.