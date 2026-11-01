Российский аналог Starlink потерял второй спутник за семь месяцев из 32 запущенных аппаратов

Российский спутник связи «Рассвет-3» № 17, запущенный 19 июля в рамках проекта по созданию отечественного аналога Starlink, сошел с орбиты спустя чуть более трех месяцев, обнаружил The Insider. Это следует из данных американского каталога космических объектов CelesTrak. Аппарат принадлежал группировке «Рассвет», которую разворачивает российская компания «Бюро 1440». Это уже вторая потеря среди 32 серийных спутников, запущенных в 2026 году. Первый аппарат сошел с орбиты в июне.
Согласно каталогу CelesTrak, спутник с идентификатором NORAD 100083 прекратил существование на орбите 29 октября. Американская аэрокосмическая организация The Aerospace Corporation прогнозировала его вход в плотные слои атмосферы на раннее утро 30 октября с погрешностью в три часа. Спутник был выведен на низкую околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк 19 июля в составе второй партии из 16 аппаратов.
Как пишет украинское специализированное издание Defense Express, после запуска спутник № 17, предположительно, ни разу не включал двигательную установку для повышения орбиты. В результате под воздействием сопротивления разреженной атмосферы его высота постепенно снижалась, пока аппарат не вошел в плотные слои.
Однако орбитальные данные позволяют установить только отсутствие заметного повышения высоты полета, но не причину этого. Был ли связан сход спутника с технической неисправностью, неизвестно. Само «Бюро 1440» пока публично не комментировало потерю второго аппарата.
Первый спутник потеряли еще в июне
Предыдущий аппарат «Рассвет-3» № 4 с идентификатором NORAD 68363 сошел с орбиты 6 июня, через 75 дней после запуска. Он входил в первую партию из 16 спутников, отправленных в космос 23 марта.
Тогда «Бюро 1440» подтвердило «Коммерсанту» потерю одного аппарата. В компании сообщили, что остальные 15 спутников первого запуска функционируют в штатном режиме, проходят испытания ключевых систем и отрабатывают маневры. Представители компании также утверждали, что произошедшее не повлияет на сроки запуска коммерческого сервиса связи.
Вторая партия из 16 аппаратов была запущена 19 июля. В официальном сообщении компания заявила об успешном отделении спутников от ракеты-носителя и переходе под управление Центра управления полетами. После проверки бортовых систем аппараты должны были начать постепенный подъем на целевую орбиту.
Большинство спутников продолжает подниматься на более высокие орбиты
Несмотря на потерю двух аппаратов, развертывание группировки продолжается. По данным независимого проекта мониторинга «Рассвета», который отслеживает движение спутников на основе открытых орбитальных каталогов, по состоянию на 31 октября на орбите оставались 30 серийных аппаратов. Из них 26 достигли промежуточной высоты около 508 км.
Еще один спутник, № 11, находился на высоте около 480 км и продолжал подъем. Аппараты № 14 и 26 оставались на высоте примерно 342 и 359 км соответственно.
При этом спутник № 23, которому также угрожал сход с орбиты, смог изменить траекторию. По данным проекта мониторинга, к 20 октября его высота снизилась примерно до 221 км, однако затем аппарат начал подниматься. К 31 октября он достиг около 301 км. Это свидетельствует о том, что спутник смог выполнить маневр по увеличению высоты орбиты в отличие от потерянного аппарата № 17.
Целевая высота орбит спутников «Рассвета» составляет около 800 км. При этом, как отмечает Defense Express, нынешнее сосредоточение аппаратов на промежуточной высоте около 500 км само по себе не означает неудачу программы. На этом этапе спутники могут проходить испытания и занимать необходимые позиции перед дальнейшим подъемом.
Ранее The Insider писал, что в конце августа все 16 спутников второго запуска находились на высоте от 300 до 400 км, не достигнув расчетной орбиты. Тогда аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин объяснял, что подъем орбиты с использованием электрических двигателей небольшой тяги может занимать недели и месяцы. По его словам, промежуточная орбита могла быть выбрана для испытаний оборудования, а делать вывод о массовых отказах спутников преждевременно.
«Бюро 1440» разрабатывает группировку «Рассвет» для предоставления широкополосного спутникового интернета, в том числе в регионах без наземной инфраструктуры связи. Компания планирует вывести на орбиту 292 спутника к 2030 году.
Ранее Владимир Путин утверждал, что у России уже есть собственная система спутниковой связи, которая способна решать задачи, аналогичные Starlink, в том числе обеспечивать управление беспилотниками. Однако участвовавшие во встрече с президентом российские военные возразили, что полноценной отечественной системы такого типа пока нет.