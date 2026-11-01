Российский аналог Starlink потерял второй спутник за семь месяцев из 32 запущенных аппаратов

Как пишет украинское специализированное издание Defense Express, после запуска спутник № 17, предположительно, ни разу не включал двигательную установку для повышения орбиты. В результате под воздействием сопротивления разреженной атмосферы его высота постепенно снижалась, пока аппарат не вошел в плотные слои.

Однако орбитальные данные позволяют установить только отсутствие заметного повышения высоты полета, но не причину этого. Был ли связан сход спутника с технической неисправностью, неизвестно. Само «Бюро 1440» пока публично не комментировало потерю второго аппарата.

Первый спутник потеряли еще в июне

Предыдущий аппарат «Рассвет-3» № 4 с идентификатором NORAD 68363 сошел с орбиты 6 июня, через 75 дней после запуска. Он входил в первую партию из 16 спутников, отправленных в космос 23 марта.

Тогда «Бюро 1440» подтвердило «Коммерсанту» потерю одного аппарата. В компании сообщили, что остальные 15 спутников первого запуска функционируют в штатном режиме, проходят испытания ключевых систем и отрабатывают маневры. Представители компании также утверждали, что произошедшее не повлияет на сроки запуска коммерческого сервиса связи.

Вторая партия из 16 аппаратов была запущена 19 июля. В официальном сообщении компания заявила об успешном отделении спутников от ракеты-носителя и переходе под управление Центра управления полетами. После проверки бортовых систем аппараты должны были начать постепенный подъем на целевую орбиту.

Большинство спутников продолжает подниматься на более высокие орбиты

Несмотря на потерю двух аппаратов, развертывание группировки продолжается. По данным независимого проекта мониторинга «Рассвета», который отслеживает движение спутников на основе открытых орбитальных каталогов, по состоянию на 31 октября на орбите оставались 30 серийных аппаратов. Из них 26 достигли промежуточной высоты около 508 км.

Еще один спутник, № 11, находился на высоте около 480 км и продолжал подъем. Аппараты № 14 и 26 оставались на высоте примерно 342 и 359 км соответственно.

При этом спутник № 23, которому также угрожал сход с орбиты, смог изменить траекторию. По данным проекта мониторинга, к 20 октября его высота снизилась примерно до 221 км, однако затем аппарат начал подниматься. К 31 октября он достиг около 301 км. Это свидетельствует о том, что спутник смог выполнить маневр по увеличению высоты орбиты в отличие от потерянного аппарата № 17.