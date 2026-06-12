Владимир Путин дважды заявил, что у России уже есть отечественный аналог Starlink для управления дронами. Военные с ним не согласились

Владимир Путин в День России, 12 июня, провел в Кремле встречу с военными — участниками полномасштабного вторжения в Украину. Среди прочего он коснулся вопроса отечественного аналога спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками. Путин дважды заявил, что у России уже есть такие системы. Военные ему возразили.
На встрече один из военных затронул вопрос доставки обмундирования и боеприпасов на передовую с помощью ударных беспилотников. В пример он привел украинскую практику с использованием гексакоптеров «Баба Яга», которые «управляются по Starlink».
«Возможно ли нам на отечественном производстве производить такие же большие тяжелые дроны, управляющиеся по спутниковому каналу?» — спросил военнослужащий.
Путин на это ответил, что подобное «возможно» и «такая работа идет»:
«В 2023 году первые спутники, способные решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. И эта работа продолжается. У нас есть частная структура, которая успешно работает [в этой сфере], и мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку. Она способна решать все те задачи, о которых вы сказали. Вопрос — в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет хорошим темпом. Надеюсь, что и на земле вы это в ближайшее время почувствуете».
Президент добавил, что российский аналог систем спутникового интернета, который предлагает «Бюро 1440», «ничем не уступает» Starlink, а «может быть, в чем-то даже и превосходит». Глава Минобороны Андрей Белоусов, присутствовавший на встрече, подтвердил: «В чем-то даже и лучше [Starlink]».
Позже другой участник встречи снова коснулся этой темы. Фактически он опроверг слова Путина:
«Как уже говорили ранее, война становится с каждым днем все более технологичной. Противник выводит на поле боя уже рои ударных дронов под управлением систем ИИ. И нам важно не только не отстать от него, но и превзойти. Дроны противника летают под управлением спутниковой системы связи Starlink, а у нас такой системы нет. Прошу Вас дать поручение нашей промышленности найти решение этого вопроса».
«Я уже сказал: у нас такая система есть, — ответил на это Путин. — Она появилась, она внедряется, вопрос в масштабировании. Это требует определенного времени, но она создана, она функционирует. Вопрос — в наращивании спутниковой группировки».
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую упоминал Путин, в марте этого года вывела на орбиту первые спутники низкоорбитальной группировки «Рассвет». Именно ее российские власти рассматривают как отечественную альтернативу системе Starlink.
Всего на орбиту отправили 16 аппаратов и заявили, что в планах — десятки запусков спутников, для того чтобы установить глобальное покрытие. «Бюро 1440» планирует запустить на орбиту 292 спутника к 2030 году.
При этом, как стало известно на этой неделе, один из запущенных в марте спутников был утерян. Газете «Коммерсантъ» в компании рассказали, что сейчас на орбите шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2», а также 15 спутников первого пакетного запуска, то есть на один меньше. На сроки запуска «отечественного Starlink» это не повлияет, уверяют в компании.