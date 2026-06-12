Владимир Путин дважды заявил, что у России уже есть отечественный аналог Starlink для управления дронами. Военные с ним не согласились

Владимир Путин в День России, 12 июня, провел в Кремле встречу с военными — участниками полномасштабного вторжения в Украину. Среди прочего он коснулся вопроса отечественного аналога спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками. Путин дважды заявил, что у России уже есть такие системы. Военные ему возразили.

На встрече один из военных затронул вопрос доставки обмундирования и боеприпасов на передовую с помощью ударных беспилотников. В пример он привел украинскую практику с использованием гексакоптеров «Баба Яга», которые «управляются по Starlink».

«Возможно ли нам на отечественном производстве производить такие же большие тяжелые дроны, управляющиеся по спутниковому каналу?» — спросил военнослужащий.

Путин на это ответил, что подобное «возможно» и «такая работа идет»: