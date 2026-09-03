16 спутников «российского Starlink» не вышли на рабочую высоту. «Из-за особенностей двигателей поднятие орбиты длится месяцами» — эксперт

Все 16 российских низкоорбитальных спутников связи «Рассвет-3», запущенных 19 июля, спустя месяц с лишним так и не достигли расчетной высоты орбиты. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на данные Космических сил США.

По плану компании «Бюро 1440», которая создает группировку «Рассвет» как аналог Starlink, аппараты должны были выйти на орбиту около 800 км, но по состоянию на конец августа находятся на высоте от 300 до 400 км, где атмосферное торможение заметно сокращает срок службы спутников и без дополнительных манёвров они постепенно сходят с орбиты. Аналитики Института изучения войны (ISW) на этом фоне написали, что неудача всех 16 аппаратов говорит о «неготовности России к ускоренному темпу развертывания группировки» и о вероятных новых задержках.

Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин пояснил The Insider, что нынешняя ситуация отличается от того, как ее преподносят СМИ:

«Аппараты с двух пусков пока действительно не вышли на рабочую орбиту 800 км, но из 32 спутников только 3 находятся в нерабочем состоянии. „Бюро“ не дает никакой внятной коммуникации по этому поводу, но можно предположить, что выход с парковочной орбиты на текущую является временной мерой — скорее всего, на период тестов ключевых компонентов. Сами спутники при этом функционируют и связываются с наземными терминалами, которые активно тестируют. Стоит готовиться к сценарию, что через какое-то время их орбита вновь начнет подниматься, но из-за особенностей работы электростатических двигателей, а точнее малой тяги, поднятие орбиты длится неделями и месяцами. Есть много причин, по которым был выбран такой сценарий, самый очевидный — для тестов. Это первая серийная группировка компании, и, как с любым другим сложным аппаратом, фирма не может сразу приступить к эксплуатации. Промежуточная орбита находится достаточно высоко, чтобы аппараты не сошли с нее быстро. Впрочем, это также может и указывать на проблемы, например, в двигательной установке на криптоне собственной разработки компании (хотя вряд ли она отказала сразу на всех аппаратах) либо на нехватку вырабатываемой энергии на время тестов всех компонентов. В общем, вариантов много, но говорить о провале или массовых отказах очень рано».

Речь идет о второй партии спутников «Бюро 1440»: первая, запущенная в марте, также не смогла закрепиться на целевой высоте 800 км — 12 из 16 аппаратов вышли на орбиту около 550 км. Всего с начала года «Бюро 1440» запустило 32 спутника. Для устойчивой связи, по украинским оценкам, российской армии нужно 200–250 работающих аппаратов, тогда как у SpaceX сейчас на орбите свыше 11 тысяч спутников Starlink. Создание собственной группировки стало для Кремля приоритетом после того, как 1 февраля SpaceX прекратила предоставлять услуги Starlink российским военным.