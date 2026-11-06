AP: США тайно вели переговоры с Ираном о депортации его граждан, параллельно продолжая войну. В октябре планировали выслать 12 иранцев

Администрация президента США Дональда Трампа вела тайные переговоры с Тегераном о депортации граждан Ирана до и уже во время войны между двумя странами. Об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на рассекреченные судебные документы. Согласно обнародованным материалам, еще в середине октября власти США планировали выслать более 10 иранцев через третью страну на родину.

По данным правозащитной организации Iranian American Legal Defense Fund, представляющей интересы иранцев, задержанных Иммиграционной и таможенной службой США (ICE), за последнюю неделю как минимум 12 иранцев, содержащихся в тюрьмах для мигрантов (детеншенах), получили уведомления о запланированной депортации. Как отмечает AP, некоторым из них сообщили, что их могут отправить в Иран — через Пакистан — уже в ближайшее воскресенье. Утверждается, что один из иранцев попытался покончить с собой, узнав о предстоящей депортации.

Согласно судебным документам, полученным AP, администрация Трампа вела переговоры с Тегераном о депортации иранцев еще до начавшейся в феврале 2026 года войны. Однако и после старта боевых действий такие контакты продолжились.

На судебном заседании 15 октября судья Ана Рейес раскритиковала планы администрации депортировать людей в страну, с которой США находятся в состоянии войны. Она заявила:

«Мы находимся в состоянии войны со страной, о которой президент США буквально два или три дня назад, а возможно, даже вчера говорил как о государстве, где фактически отсутствует закон. Со страной, которая, по словам действующего президента, является врагом США, страной, власти которой, согласно заявлениям нашего президента, убили десятки тысяч протестующих. И вы говорите мне, что США собираются отправить людей обратно туда, где им, как прекрасно понимаем и вы, и я, и любой другой человек, грозит как минимум серьезная опасность фактически неминуемой смерти?»

Представитель Минюста США, согласно стенограмме заседания, на это ответил:

«Да, ваша честь. Правительство исполняет законные постановления о выдворении».

Из судебных документов следует, что администрация США не только поддерживала контакты с Ираном по вопросам депортации, но и могла передавать Тегерану конфиденциальную информацию о просителях убежища. Американские власти это отрицают. Тем не менее, судя по электронной переписке сотрудников иммиграционных служб, Вашингтон и Тегеран с момента прихода Трампа в Белый дом успели организовать отправку на родину более 100 граждан Ирана. Речь идет о трех рейсах в сентябре и декабре 2025 года, а также в январе 2026-го.

В ходе заседания судья Рейерс обязала администрацию уведомлять суд за 24 часа после утверждения любых планов депортации иранцев в Иран или любую другую страну, а также направлять письменное уведомление за пять дней до осуществления высылки. Судья пообещала инициировать разбирательство о неуважении к суду, если администрация нарушит ее распоряжение о заблаговременном уведомлении о планируемых депортация. Она добавила:

«Мы говорим об отправке людей, находящихся под нашей опекой и под стражей, в страну, которую мы бомбили и, возможно, продолжим бомбить, в страну, объявленную врагом Соединенных Штатов».

Как подчеркивает AP, депортации иранцев из США на родину исторически происходят очень редко. Это объясняется отсутствием дипломатических отношений между странами, а также высоким риском преследования таких людей после их возвращения.

Однако нынешняя администрация поставила целью депортировать из страны миллионы мигрантов. The Insider ранее писал, что, например, десятки ЛГБТ-мигрантов были депортированы из США в третьи страны Африки, где однополые отношения уголовно наказуемы или где американские власти фиксируют преследования ЛГБТ-людей. Депортируют из США и россиян, которым в РФ грозит опасность. Так, в октябре 2026 года стало известно, что Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 6 годам колонии активиста Леонида Мелехина по делу об оправдании терроризма. Летом прошлого года его депортировали из США в Россию, отказав в политическом убежище.