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Депортированного из США российского активиста приговорили к шести годам колонии в Екатеринбурге

The Insider
Фото: Telegram-канал «Бобр.Туда и обратно (дневник иммиграции)»

Фото: Telegram-канал «Бобр.Туда и обратно (дневник иммиграции)»

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к шести годам колонии активиста Леонида Мелехина по делу об оправдании терроризма. Об этом пишет «Медиазона». Летом прошлого года его депортировали из США в Россию, отказав в политическом убежище. 

Уголовное дело против Мелехина завели из-за поста в Telegram-канале «Бобр. Туда и обратно (дневник иммиграции)», отмечает издание. В нем фотография самого Мелехина соседствовала с фото плаката с манекеном, повешенным на веревке, и фотографией Путина. На плакате была надпись: 

«Путин В.В. — убийца, фашист, узурпатор. Всё, что нужно для торжества зла, — это бездействие добрых людей/фашиста на виселицу».

Пост появился в августе 2024 года. Тогда же Мелехин попытался перебраться в Штаты через границу Мексики, чтобы запросить там политическое убежище. Его отправили в депортационную тюрьму, а летом 2025 года отказали в убежище и депортировали в Россию. По возвращении на родину Мелехова арестовали. 

Его дело рассматривалось судом в закрытом режиме с начала мая этого года. Помимо эпизода с повешением манекена Путина, добавили эпизод за комментарий в интернете. О чем идет речь, неизвестно. Оба эпизода квалифицировали как оправдание терроризма. 

До отъезда из России Мелехин неоднократно привлекался полицией за участие в акциях протеста. Задержания продолжались до конца 2023 года, что и стало основанием для его эмиграции. 

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Публикация:«Депортированного из США российского активиста приговорили к шести годам колонии в Екатеринбурге»

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