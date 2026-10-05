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США при Трампе депортировали десятки ЛГБТ-мигрантов в страны, где однополые отношения преследуются законом — Reuters

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа депортировала десятки ЛГБТ-мигрантов в третьи страны Африки, где однополые отношения уголовно наказуемы или где власти США фиксируют преследования ЛГБТ-людей. Reuters установило 40 таких случаев. Речь идет о мигрантах, которым в США предоставили защиту из-за угрозы преследования на родине. Их не стали отправлять в страны происхождения, но отправили в опасные для ЛГБТ-людей третьи страны.

После возвращения Трампа в Белый дом американские власти стали значительно шире использовать практику депортации людей в государства, гражданами которых они не являются. Всего таким образом из США выслали более 40 тысяч человек, следует из предварительных правительственных данных, с которыми ознакомилось Reuters. Около 900 из них отправили в страны Африки. До второго президентского срока Трампа депортации в третьи страны применялись редко.

Reuters проследило судьбу всех 40 ЛГБТ-мигрантов, которых США отправили в африканские страны. Среди них были выходцы из государств Африки, а также из Ирака, Ямайки и России. 16 человек по-прежнему находятся в странах, куда их первоначально депортировали из США, некоторые остаются под стражей. Еще 16 впоследствии власти этих стран против их воли отправили на родину, 9 человек скрываются в других государствах. Связь еще с одним депортированным потеряли его родственники и адвокаты.

Часть мигрантов США отправили в Сьерра-Леоне, Камерун и Эсватини, где однополые сексуальные отношения уголовно наказуемы. Других депортировали в Центральноафриканскую Республику, Экваториальную Гвинею и Демократическую Республику Конго. Однополые отношения там не запрещены законом, однако Госдепартамент США ранее сообщал о насилии в отношении ЛГБТ-людей, в том числе о так называемых корректирующих изнасилованиях и конверсионной терапии.

Один из собеседников Reuters, уроженец Того Абду Латифу, бежал в США после того, как на родине его избила толпа и ему угрожали убийством из-за отношений с мужчиной. Американский суд запретил депортировать его обратно в Того, однако в июне власти США отправили Латифу в Сьерра-Леоне, где за однополые отношения мужчинам может грозить пожизненное заключение. Через две недели местные власти посадили его на самолет в Того. После возвращения Латифу снова покинул страну и в итоге перебрался в Кот-д'Ивуар.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили Reuters, что иммиграционная служба не принимает решения о депортации на основании сексуальной ориентации и что высылка в третьи страны является «важным инструментом обеспечения общественной безопасности».

В конце сентября Верховный суд США приостановил решение нижестоящего суда, ограничивавшее депортации в третьи страны. Это позволило администрации Трампа продолжить такую практику до рассмотрения дела по существу. Слушания назначены на декабрь.

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Публикация:«США при Трампе депортировали десятки ЛГБТ-мигрантов в страны, где однополые отношения преследуются законом — Reuters»

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