США через третьи страны высылают мигрантов, которых суды запретили депортировать на родину из-за угрозы преследования — Guardian

Администрация президента США Дональда Трампа отправляет в третьи страны мигрантов, которых американские суды запретили депортировать на родину из-за риска преследования или другого серьезного вреда. Из третьих стран некоторых из них впоследствии возвращают именно туда, куда США не могли выслать их напрямую. Об этом говорится в совместном расследовании The Guardian и еще 23 СМИ в рамках Deportation Project, который координирует Forbidden Stories.

Один из таких случаев — история 32-летней иранки, которую The Guardian называет Никой, изменив ее имя ради безопасности ее родственников. Она бежала из Ирана после участия в протестах против режима и провела более года в американском центре содержания мигрантов. Ника получила статус withholding of removal — форму правовой защиты для людей, которым в стране происхождения может угрожать серьезный вред, но которые не имеют права на убежище. 28 мая ее освободили из-под стражи ICE по решению судьи, после чего она могла оставаться и работать в США.

Однако уже 8 июня Нику снова задержали во время плановой явки в ICE. Как выяснила ее адвокат Сахар Джалили, еще за восемь дней до распоряжения суда об освобождении ICE приняла решение отправить женщину не в Иран, а в Центральноафриканскую Республику. Нике заранее не сообщили, куда ее депортируют. 11 июня ее вместе с еще 17 людьми в наручниках доставили в Банги. Среди пассажиров были также выходцы из Афганистана, Ирака и Кыргызстана; по словам Ники, большинство из них не имели никаких связей с Африкой.

В ЦАР Ника оказалась без паспорта и визы. Вскоре она заболела малярией — диагноз подтверждается медицинским заключением, с которым ознакомилась The Guardian. По словам женщины, местные полицейские использовали отсутствие у нее документов для угроз и вымогательства денег. При этом Госдепартамент США сам рекомендует американским гражданам не ездить в ЦАР, поскольку считает страну слишком опасной. Ника опасается, что в конечном итоге ее могут отправить в Иран.

Другой пример — Рабиату Куяте, медсестра из Сьерра-Леоне, которая бóльшую часть жизни прожила в США. Ее отправили из США в Гану, а оттуда решили депортировать в Сьерра-Леоне. На опубликованном видео женщину босой тащат за волосы к машине, когда она сопротивляется отправке. Куяте впоследствии снова покинула Сьерра-Леоне и теперь скрывается в стране, которую The Guardian не называет из соображений безопасности.

Еще один описанный журналистами случай касается мужчины по имени Аннан, который бежал из Ганы после того, как родственники узнали, что он гей, и начали его преследовать. США сначала депортировали его в Сьерра-Леоне, а затем его вернули в Гану. По словам Аннана, сейчас он снова скрывается в соседней стране в заброшенном здании без электричества и воды. Недавно ему пришло анонимное сообщение с угрозами из-за его сексуальной ориентации.

Всего с начала второго президентского срока Трампа в страны, гражданами которых депортированные не являются, отправили более 25 тысяч человек. Около 20 тысяч вывезли автобусами в Мексику, еще более 5 тысяч отправили самолетами в государства Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Центральной Азии. Журналисты Deportation Project независимо подтвердили более 100 таких рейсов в 28 стран и отмечают, что реальное число может быть выше. В августе Human Rights First зафиксировала рекордные 16 рейсов в 13 третьих стран.

Для реализации этой политики администрация Трампа заключает соглашения с иностранными государствами. Согласно изученным журналистами внутренним документам, Вашингтон обязался выделить не менее $410 млн в рамках договоренностей с 38 странами, почти треть из которых находятся в Африке. Например, Камеруну предназначено $30 млн на поддержку операций ООН в обмен на готовность принять тысячу мигрантов — пока туда отправили 44 человека. Демократической Республике Конго пообещали $75 млн в обмен на прием двух тысяч человек; пока туда доставили 15.

Этой работой занимается в том числе созданный в Госдепартаменте Office of Remigration (Управление ремиграции). Его возглавляет кадровый дипломат Кристиан Эрхардт. The Guardian отмечает, что слово «ремиграция» используется европейскими крайне правыми для обозначения принудительного выдворения иммигрантов из этнических меньшинств. По данным расследования, Эрхардт участвовал в заключении как минимум 13 соглашений о приеме депортированных с африканскими странами.

В программу вовлечена и Международная организация по миграции (МОМ), входящая в систему ООН. Она обеспечивает депортированных жильем, питанием и психологической помощью в 13 принимающих странах. Согласно американской федеральной базе расходов, более 60% грантов США для МОМ при второй администрации Трампа были направлены на программы в странах, принимающих депортированных. В ЦАР на эти цели предусмотрено $85 млн; максимальный американский взнос в МОМ в этой стране при администрации Джо Байдена составлял $14 млн.

Во внутренних документах самой МОМ, изученных журналистами, отмечается риск того, что организацию могут воспринимать как соучастника этой политики. МОМ заявила, что принимает участие в программах только в тех случаях, когда считает, что ее помощь улучшит положение мигрантов.

18 сентября федеральный апелляционный суд США подтвердил решение нижестоящего суда о незаконности действовавшей процедуры ускоренной депортации в третьи страны. Суд указал, что мигрантам необходимо предоставить реальную возможность заявить о риске преследования или пыток и оспорить отправку в другую страну. Администрация утверждала, что существующей процедуры достаточно; дело может в итоге дойти до Верховного суда.

Госдепартамент заявил журналистам, что реализация иммиграционной политики Трампа является «высшим приоритетом» и что власти США будут использовать все законные средства для выдворения людей, не имеющих права оставаться в стране. Правозащитники в свою очередь называют депортации в третьи страны демонстрацией силы, призванной в том числе отпугнуть мигрантов и просителей убежища от попыток попасть в США.