Бундесвер возглавит генерал Кристиан Фройдинг, который руководил военной помощью Германии Украине

Новым генеральным инспектором бундесвера станет генерал Кристиан Фройдинг, с 2022 года отвечавший за военную поддержку Украины, сообщает Financial Times. Он вступит в должность в феврале и сменит Карстена Бройера, который в следующем году возглавит Военный комитет НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал Фройдинга «сильным, умным и убедительным лидером», который нужен армии, чтобы взять на себя больше ответственности в НАТО. 55-летний генерал по образованию — офицер армейской разведки, служил на Балканах и в Афганистане. После полномасштабного вторжения России в Украину он создал подразделение, которое искало и оплачивало оружие для Украины, а в октябре прошлого года возглавил сухопутные войска.

Фройдинг выступает за то, чтобы армия перенимала украинский опыт, и считает, что каждый солдат должен стать оператором дронов или специалистом по борьбе с ними. Именно он стоял за решением создать в 2027 году отдельный полк беспилотников. При этом генерал предупреждает, что войну в Украине нельзя считать шаблоном для ответа НАТО на возможное нападение России.

Новому главе бундесвера предстоит без возвращения призыва увеличить армию со 190 тысяч до 260 тысяч человек к 2035 году, а резерв — с 60 тысяч до 200 тысяч. К 2029 году, когда, по оценке немецкой разведки, Россия может оказаться способна на крупное нападение на НАТО, армия должна обновить вооружение и повысить боеготовность. До конца 2030 года Германия планирует потратить на оборону €780 млрд.

Канцлер Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что бундесвер должен стать сильнейшей конвенциональной армией Европы. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на его слова, заявил, что в Германии видны «метастазы нацизма». Цитируя Мерца, он приписал ему фразу о «главной военной силе Европы», но канцлер ее не произносил.