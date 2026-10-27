Военный бундесвера годами руководил немецким отделением путинских «Ночных волков». The Insider установил его личность

Как военнослужащий бундесвера оказался в руководстве «Ночных волков», подробно описывается в решении Военного дисциплинарного суда Германии.

В самом решении имя солдата не называется, но в обвинении перечислены его действия, которые легли в основу разбирательства. Так, там указано, что 11 апреля 2022 года военнослужащий участвовал в видеоконференции «России сегодня» на фоне флага СССР, а также в 2015 году несколько раз опубликовал ссылки на материалы RT и Sputnik и критиковал решение польских властей не пускать через границу мотоколонну «Ночных волков». Согласно открытым данным, единственным участником пресс-конференции из Германии в апреле 2022 года был Александр Саутнер, на его же странице в социальной сети Facebook можно найти перечисленные (1, 2) в решении посты.

Согласно судебному решению, Александр Саутнер родился в Казахстане, в двухлетнем возрасте переехал с родителями в Россию, а в 1994 году его семья переселилась в Германию. У него два гражданства — российское и немецкое.

В июле 2007 года Саутнер поступил на службу в бундесвер в качестве кандидата в унтер-офицеры и проходил подготовку в школе унтер-офицеров Военно-воздушных сил Германии. После обучения он служил в транспортных подразделениях, занимаясь автомобильными перевозками. В феврале 2010 года он получил звание штабс-унтер-офицера, а в январе 2013-го был переведен в логистический батальон.

С июля по ноябрь 2013 года Саутнер участвовал в международной военной операции ISAF в афганском Мазари-Шарифе. За службу в Афганистане он получил бронзовую медаль бундесвера. Кроме того, военнослужащий был награжден золотым знаком отличия за воинскую службу.

В служебной характеристике от сентября 2013 года Саутнера описывали как опытного, мотивированного и ориентированного на результат унтер-офицера. Командование отмечало его открытость, честность, хорошие отношения с сослуживцами и высокие результаты работы. В августе 2018 года он по собственному заявлению перевелся в другое подразделение логистического батальона. Контракт Саутнера с бундесвером должен был закончиться только 30 июня 2032 года.

При этом еще до перевода в новый батальон Саутнер начал участвовать в деятельности российского мотоклуба «Ночные волки». Согласно материалам военной контрразведки Германии (MAD), примерно с 2016 года он являлся членом клуба, в мотопробегах которого участвовал и раньше.

Впоследствии Саутнер стал первым немецким участником «Ночных волков», получившим статус full colour — полноправного члена мотоклуба. В байкерской среде colours («цветами клуба») называют нашивки с названием и эмблемой организации, которые участники носят на жилетах. Право носить полный комплект таких нашивок означает, что человек прошел путь от сторонника и кандидата до полноправного члена клуба.