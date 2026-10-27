Военный бундесвера годами руководил немецким отделением путинских «Ночных волков». The Insider установил его личность

Военнослужащий бундесвера несколько лет возглавлял немецкое отделение мотоклуба «Ночные волки» и до сих пор продолжает занимать там руководящую должность. The Insider обнаружил решение Военного дисциплинарного суда Германии об увольнении солдата. Имя байкера в решении скрыто, но The Insider смог его идентифицировать — им оказался гражданин Германии и России Александр Саутнер.
Сначала Саутнер был вице-президентом подразделения «Дороги Победы», отвечающим за проведение международных заездов, а в начале 2023 года занял пост вице-президента самостоятельного немецкого отделения Night Wolves MC Germania. Несмотря на начатое против него дисциплинарное расследование, Саутнер продолжал руководить деятельностью клуба и поддерживать контакты с его российским руководством.
Солдат бундесвера
Как военнослужащий бундесвера оказался в руководстве «Ночных волков», подробно описывается в решении Военного дисциплинарного суда Германии.
В самом решении имя солдата не называется, но в обвинении перечислены его действия, которые легли в основу разбирательства. Так, там указано, что 11 апреля 2022 года военнослужащий участвовал в видеоконференции «России сегодня» на фоне флага СССР, а также в 2015 году несколько раз опубликовал ссылки на материалы RT и Sputnik и критиковал решение польских властей не пускать через границу мотоколонну «Ночных волков». Согласно открытым данным, единственным участником пресс-конференции из Германии в апреле 2022 года был Александр Саутнер, на его же странице в социальной сети Facebook можно найти перечисленные (1, 2) в решении посты.
Согласно судебному решению, Александр Саутнер родился в Казахстане, в двухлетнем возрасте переехал с родителями в Россию, а в 1994 году его семья переселилась в Германию. У него два гражданства — российское и немецкое.
В июле 2007 года Саутнер поступил на службу в бундесвер в качестве кандидата в унтер-офицеры и проходил подготовку в школе унтер-офицеров Военно-воздушных сил Германии. После обучения он служил в транспортных подразделениях, занимаясь автомобильными перевозками. В феврале 2010 года он получил звание штабс-унтер-офицера, а в январе 2013-го был переведен в логистический батальон.
С июля по ноябрь 2013 года Саутнер участвовал в международной военной операции ISAF в афганском Мазари-Шарифе. За службу в Афганистане он получил бронзовую медаль бундесвера. Кроме того, военнослужащий был награжден золотым знаком отличия за воинскую службу.
В служебной характеристике от сентября 2013 года Саутнера описывали как опытного, мотивированного и ориентированного на результат унтер-офицера. Командование отмечало его открытость, честность, хорошие отношения с сослуживцами и высокие результаты работы. В августе 2018 года он по собственному заявлению перевелся в другое подразделение логистического батальона. Контракт Саутнера с бундесвером должен был закончиться только 30 июня 2032 года.
При этом еще до перевода в новый батальон Саутнер начал участвовать в деятельности российского мотоклуба «Ночные волки». Согласно материалам военной контрразведки Германии (MAD), примерно с 2016 года он являлся членом клуба, в мотопробегах которого участвовал и раньше.
Впоследствии Саутнер стал первым немецким участником «Ночных волков», получившим статус full colour — полноправного члена мотоклуба. В байкерской среде colours («цветами клуба») называют нашивки с названием и эмблемой организации, которые участники носят на жилетах. Право носить полный комплект таких нашивок означает, что человек прошел путь от сторонника и кандидата до полноправного члена клуба.
В дальнейшем Саутнер занял пост вице-президента подразделения «Дороги Победы», сменив на этой должности дядю своей супруги. Когда именно это произошло, в судебном решении не уточняется. Однако контрразведка называет его многолетним вице-президентом и отмечает, что до весны—лета 2022 года он играл ключевую роль в организации и проведении международных мотопробегов.
«Дороги Победы» — тематическое подразделение «Ночных волков», которое занимается организацией ежегодных мотопробегов к 9 мая. До создания самостоятельного немецкого отделения деятельность «Ночных волков» в Германии осуществлялась именно через эту структуру. Президентом международного подразделения «Дороги Победы» был находящийся под санкциями Евросоюза соратник Александра Залдостанова Андрей Бобровский. Таким образом, Саутнер, занимавший пост вице-президента, фактически руководил деятельностью «Дорог Победы» в Германии.
Сам мотоклуб «Ночные волки» был основан в 1989 году Александром Залдостановым. В материалах MAD говорится, что организация насчитывает около 45 подразделений в разных странах и имеет строгую иерархическую структуру. По оценке контрразведки, все участники обязаны подчиняться руководству клуба, а Залдостанов может давать распоряжения непосредственно членам зарубежных подразделений.
За поддержку российской агрессии против Украины «Ночные волки» и несколько руководителей клуба находятся под санкциями Евросоюза. В обосновании санкций говорится, что организация распространяет российскую пропаганду, поддерживает пророссийские вооруженные формирования в Украине и имеет тесные связи с Кремлем.
Немецкая военная контрразведка рассматривает деятельность «Ночных волков» как один из инструментов российской гибридной войны против Германии. По оценке MAD, ежегодные мотопробеги используются не только для памятных мероприятий, но и для распространения пророссийских политических посланий.
Как началось расследование против Саутнера
Первые подозрения у командования бундесвера возникли в 2020 году. Тогда командир батальона Саутнера и сотрудник, отвечавший за безопасность, заметили наклейку с эмблемой «Ночных волков» на заднем стекле автомобиля Саутнера, припаркованного на территории воинской части.
В тот период Саутнер преимущественно работал в рамках помощи бундесвера органам здравоохранения. После обнаружения его связей с российским мотоклубом командование пришло к выводу, что военнослужащего больше нельзя привлекать к работе, связанной с секретной информацией.
Как рассказал на суде бывший непосредственный начальник Саутнера, имя которого скрыто в решении, в тот период военнослужащий преимущественно помогал гражданским органам здравоохранения. Однако невозможность использовать его на должностях, требующих допуска к секретной информации, создала проблемы для подразделения, которое выполняло обязательства в составе сил быстрого реагирования НАТО. Ситуацию осложняло то, что Саутнер обладал дефицитной военной специальностью, поэтому было трудно найти ему замену.
На суде Саутнер также рассказал об обстоятельствах, помешавших ему пройти проверку безопасности для работы с секретной информацией. По его словам, он сохранил российское гражданство, поскольку отказ от него потребовал бы значительных расходов. Кроме того, военнослужащий отказался подписывать обязательство не посещать определенные страны, поездки в которые могли представлять угрозу безопасности. Какие именно страны имелись в виду, в решении не уточняется. При этом само по себе наличие второго гражданства не запрещает службу в бундесвере, а из судебных документов не следует, что Саутнер скрывал российский паспорт от командования.
4 февраля 2021 года командование логистических войск бундесвера официально начало против него дисциплинарное производство. В декабре того же года Саутнеру сообщили основные результаты расследования и предложили дать объяснения, однако он этой возможностью не воспользовался. В первоначальном обвинении фигурировали четыре публикации Саутнера в Facebook, сделанные в 2015–2019 годах.
27 января 2015 года он прокомментировал сообщение Sputnik о потерях украинских военных в Донецкой области, написав, что украинцы теперь могут испытать свой крематорий. Военная дисциплинарная прокуратура расценила комментарий как призыв к насилию и разжигание ненависти.
27 апреля 2015 года Саутнер раскритиковал решение польских властей не пропускать участников мотопробега «Ночных волков» в Берлин. Он возмутился тем, что байкерам не позволяют почтить память погибших во Второй мировой войне, и назвал польские власти «грязными вассалами США».
4 сентября 2015 года Саутнер опубликовал материал немецкого журнала Compact, в котором Германия называлась оккупированной страной и американской колонией. Еще одну публикацию, на этот раз материала RT Deutsch, он разместил 26 июня 2019 года. Она касалась исторической памяти и отношений России с Западом.
Именно первые два сообщения, подробно приведенные в судебном решении, The Insider обнаружил на странице Александра Саутнера в Facebook. Однако суд не рассматривал эти четыре публикации при вынесении окончательного решения. Во время заседания их исключили из дисциплинарного производства, поскольку они не могли существенно повлиять на вид и строгость наказания.
Несмотря на начатое расследование, Саутнер продолжил участвовать в деятельности «Ночных волков». 9 мая 2021 года, во время одного из мотопробегов «Дороги Победы», его заметили с флагом самопровозглашенной «ЛНР». По оценке MAD, демонстрация символики непризнанного образования на территории Украины свидетельствовала об использовании памятных мероприятий для распространения российских политических посланий.
Поручения от руководства «Ночных волков» и пророссийская демонстрация в Берлине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину немецкая военная контрразведка обнаружила свидетельства прямого взаимодействия Саутнера с российским руководством клуба.
В материалах MAD, приведенных в судебном решении, говорится, что военнослужащий поддерживал непосредственные контакты с Александром Залдостановым и Андреем Бобровским и получал от них поручения, в том числе когда представители руководства клуба находились в зоне боевых действий в Украине.
Один из таких эпизодов относится к началу марта 2022 года.
В переписке участников клуба от 4 и 5 марта контрразведка обнаружила обсуждение акции в Берлине, которую предполагалось провести под предлогом борьбы с преследованием русскоязычного населения Германии. Согласно материалам MAD, Саутнер получил личное сообщение с поручением от президента «Дорог Победы» Андрея Бобровского. В переписке его называли Hauptkommandant — «главнокомандующий». Участников также призывали бороться на «информационном фронте».
После этого Саутнер отправил голосовое сообщение в групповой чат немецкого подразделения «Дорог Победы», настойчиво призывая остальных членов клуба участвовать в акции. 5 марта 2022 года, через девять дней после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Саутнер вместе с другими участниками «Ночных волков» появился на демонстрации у Бранденбургских ворот в Берлине. Он позировал с российским флагом, на котором были изображены государственные символы и надпись «Россия». Фотографии с мероприятия впоследствии изучил суд.
Сам Саутнер объяснял свое участие в демонстрации желанием выступить против дискриминации русскоязычных жителей Германии. По его словам, прежде всего он беспокоился о собственных детях. Однако суд расценил мероприятие как публичную демонстрацию солидарности с Россией вскоре после начала ее вторжения в Украину.
В судебном решении также упоминается еще одно публичное выступление Саутнера. 11 апреля 2022 года участники клуба переслали ему через WhatsApp фотографии и видеозаписи его участия по видеосвязи в пресс-конференции российской медиагруппы «Россия сегодня». На записи за спиной военнослужащего находился флаг СССР с серпом и молотом.
По оценке MAD, участие в этой пресс-конференции подтверждало высокое положение Саутнера в руководстве «Ночных волков».
Сбор денег для Донбасса
Во время расследования немецкая военная контрразведка также изучила переписку из WhatsApp-группы NW DP GERMANY, обнаруженную в телефоне Саутнера.
В одном из сообщений участникам клуба предлагалось перечислить по 1000 рублей до 1 февраля 2022 года, а затем ежемесячно вносить еще по 500 рублей для поддержки подразделений «Ночных волков» на Донбассе. Призыв опубликовал Денис Н., которого контрразведка называет близким доверенным лицом Саутнера. Речь идет о новом руководителе немецкого подразделения Денисе Налётове.
По оценке MAD, на собранные деньги могли приобретаться предметы снаряжения, пригодные для вооруженных действий против Украины. 27 февраля 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения, сам Саутнер обратился к участникам немецкой части «Дорог Победы» с призывом перечислить по 13 евро человеку по имени Бадя (Badja). Средства, согласно сообщению, предназначались для гуманитарной помощи Донбассу.
1 марта Денис Налётов обсуждал этот сбор с другим участником клуба — Торстеном М. Он объяснял, что деньги можно отправить через PayPal, однако лучше дождаться личной встречи и передать наличные, чтобы переводы нигде не фигурировали.
26 апреля 2022 года Саутнер рассказал в голосовом сообщении WhatsApp, что удалось собрать около 1000 евро. По его словам, деньги были переданы в кассу под названием «Гуманитарная помощь Донбассу».
Кроме того, в материалах MAD приводится переписка от 2 марта 2023 года, в которой Бадя вновь призывал собирать деньги на гуманитарную помощь. В ответ представитель «Дорог Победы» в Германии сообщил, что сбор уже ведется.
При этом судебное решение не устанавливает, что Саутнер лично приобретал военное снаряжение или что собранные деньги действительно были использованы для вооруженной борьбы против Украины. Возможное военное назначение средств упоминается именно в оценке контрразведки.
Как Саутнер стал вице-президентом немецких «Ночных волков»
Весной или летом 2022 года Саутнер оставил должность вице-президента немецкой части «Дорог Победы». Его сменил Денис Налётов, которого MAD называет его многолетним соратником и близким доверенным лицом.
По оценке контрразведки, Саутнер мог передать должность из-за давления немецких правоохранительных органов. К тому времени против него уже велось дисциплинарное производство, а в материалах MAD также упоминается расследование Федеральной прокуратуры Германии. Подробности этого расследования в судебном решении не раскрываются.
При этом формальная передача должности не означала прекращения руководящей деятельности Саутнера. Согласно материалам MAD, он продолжал согласовывать с Налётовым все значимые решения, которые они преимущественно принимали и реализовывали совместно.
В начале 2023 года «Ночные волки» создали самостоятельное немецкое отделение Night Wolves MC Germania. Президентом новой организации стал Денис Налётов, а Саутнер занял должность вице-президента.
Они условно разделили Германию на две зоны. Северным подразделением руководили из Ганновера под ответственностью Налётова, а южным Саутнер управлял из города Бад-Мергентхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Также, судя по данным авиаперелетов, изученным The Insider, Саутнер и Налётов вместе летали в Москву уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 15 января 2023 года Налётов вылетел из Калининграда в Москву, а 21 января вернулся обратно. В обеих записях Саутнер указан как связанное с ним лицо.
Таким образом, уже после начала дисциплинарного производства и временного отстранения от службы Саутнер получил новую официальную руководящую должность в немецкой структуре «Ночных волков».
По оценке MAD, назначение на должности президента и вице-президента клуба является признаком особого доверия со стороны Александра Залдостанова. Контрразведка также установила, что российское руководство продолжало контролировать деятельность зарубежных подразделений, в том числе проведение пропагандистских мероприятий в Германии.
На судебном заседании Саутнер подтвердил, что остается полноправным членом «Ночных волков» и занимает должность вице-президента немецкого отделения.
Почему Саутнера уволили из бундесвера только в 2026 году
В апреле 2022 года Саутнера временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. Однако судебное разбирательство продолжалось еще несколько лет.
9 марта 2022 года производство приостановили в ожидании дополнительных дисциплинарных обвинений. Впоследствии Федеральное ведомство кадрового обеспечения Бундесвера рассмотрело возможность увольнения Саутнера по закону, позволяющему в ускоренном порядке отстранять от службы военных, причастных к антиконституционной деятельности, без длительного судебного разбирательства. Однако 26 мая 2025 года ведомство сообщило, что оснований для применения этой нормы недостаточно. Почему именно, в судебном решении не уточняется. При этом дисциплинарное дело против Саутнера продолжилось.
10 октября 2025 года Саутнеру вручили дополнение к обвинительному заключению. Помимо прежних публикаций в Facebook, в деле появились три новых эпизода: участие в пророссийской демонстрации 5 марта 2022 года, занятие поста вице-президента немецкого отделения «Ночных волков» как минимум с начала 2023 года до 29 июля 2025-го, а также оскорбительное письмо сослуживцу.
Последний эпизод произошел 19 апреля 2025 года. Ночью Саутнер отправил старшему фельдфебелю своего подразделения электронное письмо, в котором возмущался тем, что ему не сообщили о смерти бывшего сослуживца. Саутнер утверждал, что тот покончил с собой, и обвинял командование в бездействии. Письмо содержало многочисленные оскорбления в адрес военнослужащих подразделения.
На судебном заседании Саутнер извинился перед адресатом письма. Однако суд признал, что он умышленно нарушил обязанность уважительного отношения к сослуживцам.
При рассмотрении дела суд также заслушал бывших командиров Саутнера. Они характеризовали его как опытного, спокойного и надежного военнослужащего, который пользовался уважением сослуживцев. Один из командиров заявил, что был удивлен предъявленными ему обвинениями.
Вместе с тем бывшие руководители Саутнера заявили, что после произошедшего больше не считают возможным его возвращение в бундесвер. Согласно судебному решению, военнослужащий открыто сообщал о своей деятельности в «Ночных волках» на странице в Facebook, поэтому о его связях с клубом знали и в подразделении.
Когда на заседании Саутнера спросили, хочет ли он вообще оставаться военнослужащим бундесвера, он не смог сразу ответить на этот вопрос.
В итоге суд признал доказанными три дисциплинарных нарушения: участие в пророссийской демонстрации, занятие руководящей должности в «Ночных волках» и оскорбление сослуживца.
Судьи пришли к выводу, что Саутнер умышленно нарушил обязанности военнослужащего сохранять верность Германии, поддерживать ее конституционный строй и не совершать действий, подрывающих доверие к бундесверу.
Отдельно суд подчеркнул, что руководящая деятельность Саутнера в организации, тесно связанной с российским государством, несовместима со службой в немецких вооруженных силах.
В решении также отмечается, что Саутнер не прекратил деятельность в «Ночных волках» после начала расследования. Напротив, уже во время дисциплинарного производства он занял еще более заметное положение в клубе. Суд счел это отягчающим обстоятельством.
«Он больше не может быть слугой двух господ», — говорится в решении. При этом судьи сослались на формулировку самой защиты Саутнера, однако в документе не объясняется, в каком контексте адвокат ее использовал.
Судьи постановили, что доверие бундесвера к военнослужащему необратимо разрушено. 28 января 2026 года Военный дисциплинарный суд Германии признал Саутнера виновным в дисциплинарных нарушениях и постановил уволить со службы. Кроме того, Саутнеру отказали в специальном содержании после увольнения и обязали оплатить судебные расходы.
Решение вступило в законную силу 5 февраля 2026 года. Основой решения стали руководящая деятельность Саутнера в организации, которую немецкая контрразведка связывает с российским государством, публичное участие в пророссийской акции после начала полномасштабного вторжения и нарушение служебных обязанностей.