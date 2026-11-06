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Новости

Как минимум 350 срочников погибли на войне в Украине — «Медиазона»

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

В ходе полномасштабного вторжения России в Украину в боевых действиях погибли по меньшей мере 350 солдат срочной службы. Такие данные приводит «Медиазона». 

Издание также публикует поименный список срочников, погибших на войне. 

Больше всего солдат срочной службы погибло в ходе вторжения ВСУ в Курскую область. Тогда всего лишь за месяц погибло по меньшей мере 60 человек. Помимо боев на границе срочники погибают в ходе регулярных обстрелов. 

В этом перечне учитывались те, кто на момент гибели имел статус срочника, а не был принужден к подписанию контракта во время срочной службы. Издание выделяет давление с целью подписать контракт в отдельную категорию рисков. Подобных случаев насчитали порядка 700.

Первые сообщения о гибели солдат-срочников на войне относились еще к самому началу вторжения. В марте 2022 года в Минобороны признали, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы» в частях ВС РФ, участвующих в войне. Тогда в ведомстве заявили, что большинство из них вывели из зоны боевых действий. 

По разным данным, в первые дни войны в Украине могли оказаться до 2 тысяч срочников. После этого власти последовательно отрицали, что срочников отправляют на войну. 

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Публикация:«Как минимум 350 срочников погибли на войне в Украине — «Медиазона»»

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