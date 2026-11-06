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Губернатор Калифорнии решил смягчить наказание 548 приговоренным к смертной казни. Родственники жертв назвали такой шаг «ударом в спину»

The Insider
Гэвин Ньюсом. Фото: Ghawam Kouchaki/ZUMA Press Wire

Гэвин Ньюсом. Фото: Ghawam Kouchaki/ZUMA Press Wire

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом смягчил приговоры 548 заключенным, которые ожидали исполнения наказания в камерах смертников в тюрьмах штата. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Глава штата решил заменить для них смертную казнь пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. При этом в отношении 382 человек решение Ньюсома еще должен утвердить Верховный суд Калифорнии, поскольку речь идет людях с более чем одной судимостью за тяжкие преступления, отмечает NBC News.

Ньюсом, который в январе покинет пост губернатора после двух сроков, заявил, что принимает одно из самых трудных решений в своей политической карьере и заменяет все действующие смертные приговоры в Калифорнии на пожизненное заключение. В письме к жителям штата он признал, что приговоренные причинили большие страдания жертвам, их семьям и обществу в целом, но сам он пришел к выводу, что «государство не имеет морального права лишать их жизни». Он заверил:

«Я принимаю это решение, поскольку твердо убежден: убийство, санкционированное государством, несовместимо с ценностями Калифорнии, подрывает основы нашей правовой системы и унижает человеческое достоинство каждого из нас».

Он отметил, что 382 заключенных, ожидающих исполнения смертной казни, имеют более одного приговора за тяжкие преступления, поэтому для замены им наказания потребуется одобрение Верховного суда Калифорнии. Ньюсом написал:

«Я с уважением прошу суд вынести свое заключение до конца этого года, чтобы я мог принять соответствующее решение до завершения срока моих полномочий».

Как отмечает Bloomberg, в Калифорнии содержится больше всего приговоренных к смертной казни в США — около четверти таких осужденных. При этом последняя казнь в штате состоялась 17 января 2006 года. А с 2019 года действует мораторий на исполнение смертных приговоров, введенный Ньюсомом почти сразу после вступления в должность губернатора. Жители Калифорнии на референдумах ранее неоднократно отвергали инициативы законодательно отменить смертную казнь в штате.

Как отмечает NBC News, правозащитные и адвокатские организации поддержали решение губернатора. Директор американского отделения Amnesty International Надя Даар заявила:

«Этот день войдет в историю Калифорнии, а его значение будет ощущаться во всем мире еще долгие годы. Смертная казнь должна быть отменена повсюду. Сегодня мы стали свидетелями важнейшего события в истории борьбы за права человека в Калифорнии и во всей стране».

Президент Национальной ассоциации адвокатов по уголовным делам Мелисса Оуэн заявила, что «бесчисленные» исследования показывают, что смертная казнь не сдерживает преступность. Она подчеркнула:

«Смертная казнь несправедлива, бесчеловечна и несовместима с пониманием того, что наша судебная система способна совершать ошибки».

Некоторые семьи жертв с такими доводами не согласны. Так, Марк Клаас — отец 12-летней девочки Полли, убитой в 1993 году Ричардом Алленом Дэвисом, — назвал решение Ньюсома «ножом в спину». Он заявил:

«Это невероятно разочаровывает. Когда этого человека приговорили к смертной казни, меня убеждали, что этой системе можно доверять. Но вот прошло 33 года, и оказалось, что доверять ей нельзя.

Мы говорим о серийных убийцах, о тех, кто совершал массовые убийства, об убийцах полицейских, об убийцах детей. Почему именно сейчас — через два дня после промежуточных выборов — Гэвин Ньюсом почувствовал необходимость смягчить эти приговоры?»

На посту губернатора Калифорнии Ньюсома сменит его однопартиец демократ Хавьер Бесерра. Нынешний глава штата не участвовал в очередных выборах из-за закона штата, ограничивающего пребывание в должности губернатора двумя сроками. При этом Ньюсом заявлял о планах баллотироваться на пост президента США в 2028 году.

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Публикация:«Губернатор Калифорнии решил смягчить наказание 548 приговоренным к смертной казни. Родственники жертв назвали такой шаг «ударом в спину»»

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