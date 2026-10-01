В Теннесси не смогли казнить осужденную Кристу Пайк. Она выжила после двух доз смертельного препарата

В американском штате Теннесси 50-летняя Криста Пайк, осужденная за убийство, выжила после двух смертельных инъекций. Она должна была стать первой женщиной, приговоренной к смертной казни в этом штате за последние 200 лет.

Ей ввели две дозы пентобарбитала — сильного снотворного, которое в больших дозах может быть смертельно и используется для эвтаназии в Штатах. Однако после смертельной инъекции Пайк осталась жива. Ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи в больницу. Сейчас о ее состоянии неизвестно.

Незадолго до этого казнь попытались отложить: федеральный апелляционный суд США приостановил ее исполнение. Решение было вынесено всего за час до назначенной процедуры. По ходатайству прокурора это решение отменили в Верховном суде и попытка казни все же состоялась.

Казнь должна была пройти в среду в 10 утра, но в итоге состоялась вечером того же дня.

В Департаменте исправительных учреждений штата Теннесси заявили, что следовали «каждому этапу установленного законом протокола» по исполнению смертных казней. Он предусматривает введение второй дозы препаратов «в случае, если заключенный не умер» после первой, но что делать, если человек не умер после второй, не уточняется.

Власти штата распорядились провести расследование, чтобы выяснить, почему смертная казнь не состоялась. Ее отложили до конца года.

В 1995 году 18-летняя Пайк и ее 17-летний бойфренд Тадарил Шипп избили, пытали и убили 19-летнюю Коллин Слеммер, с которой познакомились в лагере профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением. Тогда дело привлекло много внимания из-за жестокости убийства, юного возраста причастных и сатанинского символа, который Пайк и Шипп вырезали на теле жертвы.

Обоих признали виновными уже 1996 году. Пайк приговорили к смертной казни, а Шиппа из-за его несовершеннолетия — к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. С тех пор адвокаты Пайк в течение тридцати лет подавали многочисленные апелляции. Защита настаивает, что Пайк в детстве пережила историю сексуального насилия, о которой присяжные, приговаривавшие ее к смертной казни в 1996 году, не знали. В частности, юная Пайк подвергалась изнасилованиям со стороны нескольких мужей и сожителей своей матери, а также партнера своей бабушки.