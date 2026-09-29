В американском штате Теннесси впервые за 200 лет должны казнить женщину. Она совершила убийство 30 лет назад

В штате Теннесси должна состояться казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной 30 лет назад за убийство, совершенное в 1995 году. Об этом сообщила газета The Guardian. Губернатор штата Билл Ли отклонил ее прошение о помиловании. Если Верховный суд США не приостановит исполнение приговора, то 30 сентября Пайк станет первой женщиной за последние 200 лет, казненной в Теннесси.

В 1995 году 18-летняя Пайк и ее 17-летний бойфренд Тадарил Шипп избили, пытали и убили 19-летнюю Коллин Слеммер, с которой познакомились в лагере профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением. Тогда дело привлекло много внимания из-за жестокости убийства, юного возраста причастных и сатанинского символа, который Пайк и Шипп вырезали на теле жертвы.

Обоих признали виновными уже 1996 году. Пайк приговорили к смертной казни, а Шиппа из-за его несовершеннолетия — к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. С тех пор адвокаты Пайк в течение тридцати лет подавали многочисленные апелляции. Защита настаивает, что Пайк в детстве пережила историю сексуального насилия, о которой присяжные, приговаривавшие ее к смертной казни в 1996 году, не знали. В частности, юная Пайк подвергалась изнасилованиям со стороны нескольких мужей и сожителей своей матери, а также партнера своей бабушки.

Тем не менее губернатор-республиканец Теннесси Билл Ли 28 сентября «после всестороннего изучения дела» отказался помиловать женщину. Адвокаты обратились в Верховный суд США: если он не успеет вмешаться, то 30 сентября приговор приведут в исполнение.

Последний раз в Теннесси казнили женщину в 1820 году. Как отмечает Би-би-си, с 1970-х годов в США в принципе были казнены всего 18 женщин, тогда как за этот же период смертный приговор был приведен в исполнение в отношении 1663 мужчин. За последние годы было несколько случаев казней женщин. Так, в 2021 году федеральное правительство впервые за 70 лет казнило Лизу Монтгомери за жестокое убийство беременной девушки. В 2015 году была казнена женщина в штате Джорджия. В 2023 году в Миссури впервые в США была казнена трансгендерная женщина за убийство, совершенное в 2003 году.