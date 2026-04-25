Минюст США возвращает казни через расстрел, электрический стул и газ на федеральном уровне

Министерство юстиции США отменило мораторий на федеральные казни и позволило убивать приговоренных с помощью расстрела, электрического стула и газа. В ведомстве заявили, что восстанавливают обязанность добиваться, получать и исполнять законные смертные приговоры. В Минюсте решение объяснили необходимостью восстановления справедливости для жертв.

«Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись преследовать и применять высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников, включая террористов, убийц детей и убийц полицейских. Под руководством президента Трампа Министерство юстиции вновь обеспечивает соблюдение закона и поддерживает жертв», — сказал и. о. генпрокурора Тодд Бланш.

Минюст обвинил администрацию предыдущего президента Джо Байдена и экс-генпрокурора Меррика Гарланда в демонтаже федеральной смертной казни. Ведомство заявило, что при Байдене был введен бессрочный мораторий на казни из-за опасений по поводу «ненужной боли и страданий» при использовании пентобарбитала, а прокуроры отказывались добиваться смертных приговоров по ряду тяжких дел. Кроме того, ведомство раскритиковало решение Байдена смягчить приговоры 37 из 40 федеральных заключенных без консультаций со всеми семьями жертв.

Власти пообещали ускорить рассмотрение дел о смертной казни, а также вернуть использование пентобарбитала, как это было при первом президентском сроке Трампа. Правозащитники ранее критиковали применение этого препарата. Они утверждают, что при использовании пентобарбитала осужденные могут испытывать мучительное удушье перед смертью.

Как пишет Reuters, расширение перечня методов связано с трудностями в получении препаратов для смертельных инъекций. Фармацевтические компании отказываются продавать тюрьмам препараты, которые могут использоваться для казней, поэтому власти вынуждены искать менее регулируемых поставщиков.

В ближайшие недели Минюст США хочет предложить правила, которые позволят штатам быстрее проходить федеральное обжалование по делам о смертной казни. Это может сократить на годы срок между приговором и казнью. Также ведомство хочет запретить осужденным просить о помиловании до завершения основных этапов обжалования и переписать внутренние инструкции Минюста, чтобы упростить запрос смертной казни по новым делам.

Отменить федеральный мораторий Байдена на смертную казнь Трамп обещал еще во время предвыборной кампании:

«Как только я вступлю в должность, я поручу Министерству юстиции решительно добиваться применения смертной казни для защиты американских семей и детей от жестоких насильников, убийц и чудовищ. Мы снова станем страной, где царят закон и порядок!»

Противники смертной казни раскритиковали решение администрации Трампа добавить новые способы исполнения приговоров. Директор проекта Американского союза защиты гражданских свобод по вопросам смертной казни Кассандра Стаббс заявила, что Минюст фактически поддержал методы казни, которые широко осуждаются за жестокость и «ненужное причинение сильной боли».

При этом на уровне штатов смертная казнь в США продолжала применяться и во время федерального моратория. Большинство казней в стране проводят именно власти штатов, а не федеральное правительство. В последние годы некоторые из них из-за проблем с препаратами для смертельных инъекций начали возвращать альтернативные методы, в том числе расстрел и газ.