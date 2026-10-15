Десятки генералов и адмиралов США в отставке призвали Трампа отменить прямую трансляцию казни военного. Его должны расстрелять 3 декабря

Американские генералы, адмиралы и другие высокопоставленные военные в отставке опубликовали открытое письмо, в котором призвали отказаться от планов прямой трансляции казни военнослужащего Нидаля Хасана, убившего в 2009 году на базе Форт-Худ в Техасе 13 человек. Об этом сообщает Би-би-си. Военные потребовали от президента Дональда Трампа и членов Конгресса вмешаться и «предотвратить варварское злоупотребление властью». По их мнению, прямая трансляция казни превратит Хасана в мученика и будет использована врагами США.

В открытом письме группы из 72 отставных генералов (45 человек), адмиралов (12 человек) и бывших военных юристов подчеркивается, что авторы обращения не выступают против самой казни, но считают крайне вредным для США решением проводить ее в прямом эфире, поскольку это превратит убийцу в мученика. Отставные военные заявили:

«Мы просим президента, наших представителей в Конгрессе и сограждан вмешаться, чтобы предотвратить это варварское злоупотребление властью. Подобная трансляция, оскверняющая человеческое достоинство, запятнает честь допустившей ее проведение армии и нации. Она будет использована врагами нашей страны для разжигания ненависти, нанесет вред американским солдатам и гражданам и гарантирует, что Хасан, напавший на своих сослуживцев и убивший их, станет мучеником».

Они добавили, что публичная казнь превратит то, что должно быть суровым наказанием, в «карнавал для развлечения вуайеристов и зрителей».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что казнь Хасана через расстрел покажут в прямом эфире 3 декабря. Дональд Трамп после анонса Хегсета заявил, что абсолютно поддерживает план прямой трансляции. Однако позднее глава Белого дома заверил, что еще не принял решение по этому вопросу. Он отметил:

«Есть две точки зрения: показывать или не показывать. Знаете, если показать это, возможно, другие люди не будут делать то, что он сделал. Я знаю, что хотели бы сделать военные, но я приму решение».

Хасан — уроженец США палестинского происхождения. В 2009 году он, будучи майором армии США и психиатром, открыл огонь по военнослужащим на базе Форт-Худ, собравшимся для прохождения медосмотра. Он заявлял, что его целью были солдаты, которые должны были отправиться в Афганистан для участия «в незаконной войне». Во время перестрелки с полицией Хасан получил ранения, в результате которых его парализовало ниже пояса. Он передвигается на инвалидной коляске.

В июле 2013 года он был признан виновным по 13 эпизодам умышленного убийства и 32 эпизодам покушения на убийство коллегией присяжных из 13 офицеров. Все они единогласно рекомендовали приговорить военнослужащего к смертной казни. Он признал вину и извинился за «любые ошибки».

Последним солдатом американской армии, казненным через расстрел, был рядовой Эдди Словик. Это произошло в январе 1945 года во Франции. Тогда военный трибунал признал его виновным в дезертирстве. Из примерно 50 тысяч американских дезертиров во время Второй мировой войны Словик оказался единственным казненным. Генерал Дуайт Эйзенхауэр приказал привести приговор в исполнение для предупреждения тем, кто задумает дезертировать в разгар ключевых сражений на европейском фронте.

А последняя казнь американского военнослужащего состоялась в 1961 году: Джон Беннет был казнен через повешение за изнасилование и попытку убийства 11-летней девочки.

По данным правозащитных организаций, публичные казни в современном мире довольно редкое явление. Amnesty International в своем отчете о казнях за 2025 год отмечала, что ей удалось зафиксировать 17 публичных казней: 11 в Иране и 6 в Афганистане.

Как пояснял The Insider эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых, в федеральных нормах, которые устанавливают правила казни после приговора федерального суда, есть прямой запрет на съемку или иное фиксирование исполнения высшей меры наказания. Однако он подчеркнул, что Хасан совершил преступление на военной базе и был осужден в соответствии с Единым кодексом военной юстиции, который не содержит прямого запрета или разрешения на съемку.