Расстрел экс-военного покажут в США в прямом эфире. Публичные казни последние годы правозащитники фиксировали в Иране и Афганистане

США покажут 3 декабря в прямом эфире казнь бывшего военного Нидаля Хасана, убившего в базе Форт-Худ в Техасе 13 человек в 2009 году. Об этом со ссылкой на главу Пентагона Пита Хегсета сообщает агентство Associated Press. Он станет первым военнослужащим американской армии с 1945 года, которого казнят через расстрел. По данным Amnesty International, последние годы публичные казни фиксировались в Иране и Афганистане.

Глава Пентагона Хегсет заявил, что казнь Хасана, утвержденная несколькими днями ранее президентом США Дональдом Трампом, будет транслироваться в прямом эфире. По его словам, «люди должны понять, что за такие поступки наступают серьезные последствия». На вопрос, обращался ли Хасан с какими-то последними просьбами к администрации, министр обороны США ответил:

«Мне плевать. Увидимся с ним 3 декабря».

Хегсет добавил, что расстрельная команда приведет приговор в исполнение примерно в то же время — 13:00, в тот же день недели — четверг — и на том же месте на базе Форт-Худ, где в 2009 году Хасан убил сослуживцев.

Хасан — уроженец США палестинского происхождения. В 2009 году он, будучи майором армии США и психиатром, открыл огонь по военнослужащим на базе Форт-Худ, собравшимся для прохождения медосмотра. Он заявлял, что его целью были солдаты, которые должны были отправиться в Афганистан для участия «в незаконной войне». Во время перестрелки с полицией Хасан получил ранения, в результате которых его парализовало ниже пояса. Он передвигается на инвалидной коляске.

В июле 2013 года он был признан виновным по 13 эпизодам умышленного убийства и 32 эпизодам покушения на убийство коллегией присяжных из 13 офицеров. Все они единогласно рекомендовали приговорить военнослужащего к смертной казни. Он признал вину и извинился за «любые ошибки».

Последним солдатом американской армии, казненным через расстрел, был рядовой Эдди Словик. Это произошло в январе 1945 года во Франции. Тогда военный трибунал признал его виновным в дезертирстве. Из примерно 50 тысяч американских дезертиров во время Второй мировой войны Словик оказался единственным казненным. Генерал Дуайт Эйзенхауэр приказал привести приговор в исполнение для предупреждения тем, кто задумает дезертировать в разгар ключевых сражений на европейском фронте.

А последняя казнь американского военнослужащего состоялась в 1961 году: был казнен через повешение Джон Беннет за изнасилование и попытку убийства 11-летней девочки.

По данным правозащитных организаций, публичные казни в современном мире довольно редкое явление. Amnesty International в своем отчете о казнях за 2025 год отмечала, что в ей удалось зафиксировать 17 публичных казней: 11 в Иране и 6 в Афганистане.

Как отметило агентство Reuters, ранее СМИ в США пытались добиться разрешения на трансляцию казней по телевидению, однако американские суды стабильно отклоняли подобные запросы. Издание также подчеркивает, что даже в тех странах, где все еще фиксируются публичные казни, по телевидению их не транслируют.

ООН настаивает, что публичные казни нарушают международное право и «представляют собой форму жестокого, негуманного и унижающего достоинства обращения или наказания».