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Новости

В США впервые с 1945 года расстреляют военного. Казнь одобрил президент Дональд Трамп

The Insider
Фото: Bell County Sheriff's Department/AP

Фото: Bell County Sheriff's Department/AP

Президент США Дональд Трамп одобрил использование расстрельного отряда для казни бывшего военного психиатра американской армии Нидаля Хасана, убившего на базе Форт-Худ в Техасе 13 человек в 2009 году. Об этом сообщает телеканал CNN. Последний раз в США расстреливали военного в 1945 году, а последняя смертная казнь в отношении американского военнослужащего произошла в 1961 году.

Как сообщил CNN со ссылкой на Пентагон, министр обороны США Пит Хегсет рекомендовал казнить Хасана через расстрел, а Трамп утвердил это решение. По словам пресс-секретаря Минобороны Шона Парнелла, время и место казни «джихадиста, открывшего огонь по невооруженным американским солдатам в Форт-Худе в 2009 году», определит Хегсет. Парнелл добавил:

«Он убил 13 человек и ранил 32 других, выкрикивая „Аллаху Акбар“. Судный день для Хасана наконец настал».

Хасан, будучи майором армии США и психиатром, был признан виновным в июле 2013 года по 13 эпизодам умышленного убийства и 32 эпизодам покушения на убийство коллегией присяжных из 13 офицеров. Все они единогласно рекомендовали приговорить военнослужащего к смертной казни. Он признал вину и извинился за «любые ошибки».

Приговоренный к казни — уроженец США палестинского происхождения. Он заявлял, что его целью были солдаты, которые должны были отправиться в Афганистан для участия «в незаконной войне». В 2009 году он открыл огонь по военнослужащим на базе Форт-Худ, собравшимся для прохождения медосмотра. Во время перестрелки с полицией Хасан получил ранения, в результате которых он парализован ниже пояса и передвигается на инвалидной коляске.

Последним солдатом американской армии, казненным через расстрел, был рядовой Эдди Словик. Это произошло в январе 1945 года во Франции, отмечает CNN. Тогда военный трибунал признал его виновным в дезертирстве. При этом, подчеркивает телеканал, из примерно 50 тысяч американских дезертиров во время Второй мировой войны Словик оказался единственным казненным. Генерал Дуайт Эйзенхауэр приказал привести приговор в исполнение для предупреждения тем, кто задумает дезертировать в разгар ключевых сражений на европейском фронте.

Журналист Чарльз Гласс, автор книги «Дезертиры», в 2013 году говорил, что расстрелянный рядовой «не был плохим солдатом, он просто испугался», и к тому же сам сдался властям. По словам Гласса, жене Словика не сообщили о казни, а заявили, что «он погиб в Европе».

В 1961 году состоялась последняя на данный момент казнь американского военнослужащего. Джон Беннетт был повешен за изнасилование и попытку убийства 11-летней девочки.

Согласно американским законам, любой смертный приговор военнослужащему США должен быть утвержден президентом, который обладает правом заменить высшую меру наказания. 

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Публикация:«В США впервые с 1945 года расстреляют военного. Казнь одобрил президент Дональд Трамп»

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