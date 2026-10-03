Глава пенитенциарной системы Теннесси ушёл в отставку после того, как приговорённая к казни женщина выжила после двух смертельных инъекций

Губернатор Теннесси республиканец Билл Ли объявил об отставке главы пенитенциарной системы штата Фрэнка Страды. Об этом сообщило агентство Reuters. Такое решение было принято после неудавшейся казни приговорённой к смерти 50-летней Кристы Пайк, совершившей убийство более 30 лет назад. Женщина выжила после двух смертельных инъекций.

Губернатор Ли заявил, что Страда подал в отставку с поста руководителя Департамента исправительных учреждений, поскольку штат начинает «независимое расследование» причин сбоя во время неудачной казни Пайк.

Как отмечает газета The Guardian, комментируя своё увольнение, Страда заявил, что для него «было большой честью» возглавлять пенитенциарную систему Теннесси, и выразил уверенность, что «департамент выполнял свои обязанности в соответствии с установленным протоколом». По его словам, он «уходит в сторону», чтобы не мешать независимой проверке.

The Guardian со ссылкой на правозащитников подчёркивает, что в послужном списке Фрэнка Страды, который до этого занимал аналогичную должность в штате Аризона, уже пять неудачных казней. При этом в Теннесси с начала года зафиксировано две неудачных казни: в мае 2026-го власти не смогли казнить Тони Каррутерса, целый час пытаясь найти у него вену для введения смертельной инфекции.

Кристу Пайк попытались казнить в среду, 30 сентября. Во время казни ей ввели две дозы пентобарбитала — сильного снотворного, которое в больших дозах может быть смертельно и используется для эвтаназии в Штатах. Однако после смертельной инъекции Пайк осталась жива. Ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

После этого губернатор Ли распорядился приостановить все казни в штате как минимум до конца года, заверив, что «глубоко шокирован» допущенной ошибкой при исполнении смертного приговора.

Как сообщал The Insider, она должна была стать первой женщиной за последние 200 лет, казнённой в Теннесси. В 1995 году 18-летняя Пайк и ее 17-летний бойфренд Тадарил Шипп избили, пытали и убили 19-летнюю Коллин Слеммер, с которой познакомились в лагере профессиональной подготовки для подростков с проблемным поведением. Тогда дело привлекло много внимания из-за жестокости убийства, юного возраста причастных и сатанинского символа, который Пайк и Шипп вырезали на теле жертвы.

Обоих признали виновными уже 1996 году. Пайк приговорили к смертной казни, а Шиппа из-за его несовершеннолетия — к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения. С тех пор адвокаты Пайк в течение тридцати лет подавали многочисленные апелляции. Защита настаивает, что Пайк в детстве пережила историю сексуального насилия, о которой присяжные, приговаривавшие ее к смертной казни в 1996 году, не знали. В частности, юная Пайк подвергалась изнасилованиям со стороны нескольких мужей и сожителей своей матери, а также партнера своей бабушки.