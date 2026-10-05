Криста Пайк не пришла в сознание спустя четыре дня после неудачной казни в США. Врач допускает необратимое повреждение мозга

Осужденная на смертную казнь Криста Пайк спустя четыре дня после неудачной попытки привести приговор в исполнение остается без сознания и подключена к аппарату ИВЛ. Врачи пока не могут сказать, восстановится ли она полностью, сообщил ее адвокат Стивен Феррелл. Анестезиолог Джоэл Зивот, консультировавший защиту, считает, что Пайк могла получить необратимое повреждение мозга.

Пайк находится в больнице под охраной с вечера 30 сентября. Врачи пытаются вывести из ее организма пентобарбитал — препарат, две дозы которого ей ввели во время казни. По словам Феррелла, насколько ему известно, с того момента Пайк ни разу не приходила в сознание. Прогноз может оставаться неизвестным еще несколько дней. Если она выживет, адвокат не исключает, что Пайк не восстановится полностью и возникнет вопрос о ее дееспособности.

Анестезиолог и профессор Университета Эмори Джоэл Зивот, которого защита Пайк привлекла в качестве медицинского эксперта, считает, что из-за осложнений во время казни женщина могла получить необратимое повреждение мозга. При этом официального диагноза о повреждении мозга пока нет.

По предположению Зивота, во время процедуры внутривенные катетеры могли перестать работать правильно, из-за чего препарат попал не в кровоток, а в ткани вокруг вен. После доставки в больницу обе руки Пайк были опухшими, обожженными и покрытыми волдырями, говорится в поданном ее адвокатами судебном документе.

Две дозы препарата не привели к смерти

Пайк попытались казнить вечером 30 сентября в тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Сотрудники несколько раз пытались получить доступ к венам женщины, после чего ввели ей две предусмотренные протоколом дозы пентобарбитала. Однако она продолжала дышать и оставалась жива. Позднее ее доставили в больницу в критическом состоянии.

Сразу после произошедшего Департамент исправительных учреждений Теннесси утверждал, что сотрудники выполнили «каждый этап» утвержденного штатом протокола и что документ не предусматривает дальнейших действий после второй дозы препарата.

Теперь независимая проверка должна установить в том числе, был ли этот протокол в действительности соблюден. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил исполнение смертных приговоров в штате и распорядился провести независимое расследование причин произошедшего.

Это уже вторая сорвавшаяся казнь в Теннесси в 2026 году. В мае власти не смогли казнить Тони Каррутерса после того, как сотрудникам удалось установить одну внутривенную линию, но не удалось поставить вторую.

После неудачной попытки глава пенитенциарной системы штата Фрэнк Страда объявил об отставке и покинет должность в конце октября. The Insider ранее писал, что до работы в Теннесси Страда занимал аналогичную должность в Аризоне, а правозащитники связывали с периодом его руководства в двух штатах пять проблемных попыток казни.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. Пайк не отрицала участия в убийстве, однако ее адвокаты в течение многих лет добивались отмены смертного приговора, указывая в том числе на пережитое ею в детстве сексуальное насилие и психические расстройства. После неудачной казни защита попросила губернатора заменить смертный приговор пожизненным заключением.