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Криста Пайк, перенесшая две смертельные инъекции, пришла в сознание

The Insider
Фото: Криста Пайк в суде 4 декабря 2007 года / Reuters

Фото: Криста Пайк в суде 4 декабря 2007 года / Reuters

50-летняя Криста Пайк, которая пережила две инъекции смертельного препарата в ходе казни в штате Теннесси, пришла в сознание и может говорить. Об этом ее адвокаты рассказали Би-би-си.  

Сейчас Пайк продолжает лечение в больнице. Там ее держат в наручниках. 

Пайк была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году, и пережила две неудачные попытки смертельной инъекции в прошлую среду. В штате Теннесси она должна была стать первой женщиной, казненной за последние 200 лет. После того, как Пайк осталась жива, ее доставили в больницу, где она оставалась без сознания в течение нескольких дней. 

Ее выздоровление адвокаты и медики называют беспрецедентным случаем. Считается, что она единственный человек, переживший смертельную инъекцию. Есть другие подобные случаи, но они отличаются тем, что осужденным не смогли даже ввести препараты в вену.

Сейчас сторона защиты ожидает длительного периода восстановления. Будут ли пытаться казнить Пайк снова, неясно. После неудачной казни власти Теннесси приостановили исполнение всех смертных казней в штате. 

Пайк приговорили к смерти за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. На момент преступления ей было 18 лет. Пайк не отрицала участия в убийстве, однако ее адвокаты в течение многих лет добивались отмены смертного приговора, указывая в том числе на пережитое ею в детстве сексуальное насилие и психические расстройства. После неудачной казни защита попросила губернатора заменить смертный приговор пожизненным заключением. 

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Публикация:«Криста Пайк, перенесшая две смертельные инъекции, пришла в сознание»

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