Выплаты нефтяникам от государства в октябре достигли 415 млрд рублей и съели половину нефтяных доходов бюджета России

Российские нефтяные компании получили в октябре 415 млрд рублей ($5,1 млрд) по топливному демпферу, следует из данных Минфина РФ, опубликованных в четверг. Это максимум за четыре с лишним года. Больше нефтяникам выплатили лишь в апреле 2022 года, когда сумма достигла рекордных 450 млрд рублей, пишет Bloomberg.

Демпферные выплаты нужны для того, чтобы компании поставляли топливо на внутренний рынок даже тогда, когда выгоднее его экспортировать. После того как война в Иране подстегнула мировые цены на нефть и нефтепродукты, ежемесячные выплаты НПЗ выросли с нескольких миллиардов рублей в январе до сотен миллиардов. Основная часть денег достается крупнейшим компаниям, от «Роснефти» до «Татнефти», которым принадлежат ключевые заводы.

Эти средства серьезно поддерживают нефтяников, пока те восстанавливают пострадавшие от украинских дронов НПЗ. Правительство сохраняет выплаты, хотя запретило вывоз большей части дизеля, бензина и авиакеросина. По расчетам Bloomberg, октябрьские субсидии составили около половины чистых нефтяных доходов бюджета, а с начала года нефтяники получили почти $20 млрд.

Украинские военные поразили несколько важных российских НПЗ, включая крупнейший в стране Омский в Западной Сибири. Во второй половине октября активные удары по НПЗ были приостановлены после призывов президента США Дональда Трампа, который добивается снижения цен на топливо в США перед промежуточными выборами. Совокупные чистые нефтегазовые доходы России в октябре составили 971,2 млрд рублей. Это на 9 с лишним процентов больше, чем годом ранее, и в два с лишним раза выше сентябрьского уровня, поскольку в них вошла часть годового налога на дополнительный доход нефтяников.

В начале сентября Bloomberg сообщал, что нефтяные доходы России упали до минимума за полгода из-за удешевления Urals и атак украинских дронов на НПЗ. В августе власти выплатили нефтепереработчикам по демпферу 197 млрд рублей, а с начала года — 916 млрд. Как подсчитал The Insider, это уже больше, чем за весь 2025 год (тогда сумма составила 881,8 млрд рублей).