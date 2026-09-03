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Новости

Доходы России от нефти упали до минимума за полгода. Сказались ожидания завершения войны США с Ираном и удары Украины по НПЗ — Bloomberg

The Insider
Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk

Фото: REUTERS/Alexander Manzyuk

Нефтяные доходы России упали до шестимесячного минимума из-за снижения цен на марку Urals и атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщило агентство Bloomberg, проанализировавшее данные Минфина РФ. Чистые поступления в бюджет от нефти сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение по сравнению с июлем составило около 60%.

Бюджетные поступления от добычи нефти в августе составили 326,2 млрд рублей ($3,76 млрд) — на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Как отмечает Bloomberg, речь идет о самом низком показателе с февраля текущего года. По сравнению с июлем 2026-го нефтяные доходы обвалились на 60%.

По данным Reuters, общие нефтегазовые доходы бюджета РФ в августе составили 424 млрд рублей и сократились на 16% (81 млрд рублей) по сравнению с августом 2025-го и на 55% (510 млрд) к минувшему июлю. Всего с начала года доходы от нефти и газа принесли казне 5,02 трлн рублей — на 16,7% меньше, чем в январе-августе 2025 года. За восемь месяцев России удалось получить только 56% нефтегазовых денег от запланированных 8,92 трлн рублей.

Bloomberg объясняет, что слишком резкое падение нефтяных доходов по сравнению с предыдущим месяцем во многом вызвано существенным ростом этого показателя в июле, когда правительство получило значительную часть поступлений от налога на прибыль нефтедобывающих компаний. Однако у годового снижения доходов есть и другие серьезные причины.

Весной Россия получала дополнительные средства из-за роста мировых цен на нефть, который был спровоцирован войной США с Ираном, а также благодаря повышенному спроcу в Азии на альтернативные поставки. Как подчеркивает агентство, ожидания завершения конфликта на Ближнем Востоке привели к снижению цены на российскую нефть марки Urals, среднемесячная стоимость которой весной достигала почти $95 за баррель. В августе бюджетные доходы рассчитывались из цены чуть выше $59 за баррель.

Сказались также украинские атаки беспилотников на российские НПЗ. Для компенсации дефицита топлива на внутреннем рынке правительство значительно ограничило экспорт бензина и дизеля и нарастило их импорт. В августе власти выплатили нефтеперерабатывающим компаниям по топливному демпферу 197 млрд рублей, а с начала года — 916 млрд. Как подсчитал The Insider, с начала года такие выплаты уже превысили сумму за весь 2025 год, когда нефтяники получили по демпферу 881,8 млрд рублей.

Топливный демпфер действует в России с 2019 года и должен удерживать бензин и дизель на внутреннем рынке. Государство компенсирует нефтяным компаниям часть разницы между экспортной стоимостью топлива и установленной законом индикативной внутренней ценой, когда продажи за рубеж становятся для производителей выгоднее.

Bloomberg отмечает, что нефтегазовые доходы обеспечивают примерно пятую часть поступлений в бюджет России и играют одну из ключевых ролей в финансировании войны против Украины.

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