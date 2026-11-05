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AP: Илон Маск потратил не менее $445 млн на помощь республиканцам, но они проиграли выборы в Конгресс, а его состояние упало на $45 млрд

The Insider
Фото: Annabelle Gordon/CNP

Фото: Annabelle Gordon/CNP

Илон Маск потратил не менее $445 млн, чтобы помочь Республиканской партии сохранить контроль над Конгрессом США, однако республиканцы проиграли промежуточные выборы 3 ноября, пишет Associated Press. Обе палаты перешли к демократам, которые относятся к самому богатому человеку мира с подозрением и намерены проверить его компании и работу в «Департаменте правительственной эффективности» (DOGE). В Конгрессе уже говорят о возможных повестках и расследованиях.

Отмечается, что особенно чувствительными для Маска оказались итоги выборов в Техасе, где базируются он сам и несколько его компаний. Губернатор-республиканец Грег Эбботт, на кампанию которого Маск выделил не менее $5 млн, уступил демократке Джине Инохосе. Еще $158 млн из его трат фактически работали на генпрокурора штата Кена Пакстона, но тот проиграл гонку за место в Сенате демократу Джеймсу Таларико. Демократы строили кампанию в том числе на критике налоговых льгот и грантов, которые получают компании Маска.

Пока шел подсчет голосов, Маск отреагировал на поражение республиканцев в Twitter (X), добавив к посту эмодзи с пожатием плечами. Он написал:

«Похоже, на этот раз мои космические лазеры для вмешательства в выборы не сработали».

На следующий день акции Tesla и SpaceX заметно подешевели. Рыночная стоимость каждой из компаний сократилась примерно на $40 млрд — до $1,54 трлн у Tesla и до $1,83 трлн у SpaceX. Состояние Маска, по данным Forbes, за день уменьшилось примерно на $45 млрд и составило $865,6 млрд. Инвесторы, отмечает AP, опасаются последствий выборов для его бизнеса.

По итогам выборов демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса, в том числе победив в Техасе и Канзасе, где десятилетиями выигрывали республиканцы. Таларико стал первым с 1988 года демократом, выигравшим гонку за место в Сенате от Техаса. За него проголосовали более 53% избирателей, за Пакстона — около 44%.

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Публикация:«AP: Илон Маск потратил не менее $445 млн на помощь республиканцам, но они проиграли выборы в Конгресс, а его состояние упало на $45 млрд»

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