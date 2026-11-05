В России к 10 годам приговорили мужчину по обвинению в участии в шариатском суде в Сирии. Его выдало Марокко несмотря на статус беженца

1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 35-летнего Дмитрия Леонова к 10 годам лишения свободы по делу о его деятельности в Сирии, где, по версии российских властей, он был шариатским судьей и разрешал конфликты между участниками вооруженной группировки и ее руководством. Об этом 5 ноября сообщила Генеральная прокуратура России. Леонова экстрадировали из Марокко в феврале 2026 года невзирая на статус беженца, предоставленный ему Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Как рассказал The Insider адвокат Алексей Оболенец, УВКБ ООН требовало от марокканских властей не выдавать Леонова России.

По версии Генпрокуратуры России, в 2012 году Леонов находился в Сирии и участвовал в деятельности незаконного вооруженного формирования в качестве шариатского судьи, разрешая споры между рядовыми участниками и руководителями объединения. Весной 2015 года группировка присоединилась к «Джебхат ан-Нусре», после чего Леонов якобы продолжил деятельность в ее интересах. Российский суд признал его виновным в участии в организации, признанной в России террористической. В сообщении прокуратуры не говорится об обвинениях Леонова в совершении или подготовке терактов или об участии в иной противоправной деятельности.

«Джебхат ан-Нусру» ранее возглавлял нынешний президент Сирии Ахмед аш-Шараа, известный тогда под именем Абу Мухаммед аль-Джулани. В 2016 году группировка объявила о разрыве связей с «Аль-Каидой» и сменила название на «Джебхат Фатх аш-Шам», а в 2017 году стала основой для формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). В декабре 2024 года силы под руководством аш-Шараа свергли режим Башара Асада, а в январе 2025 года он стал президентом Сирии на переходный период.

При этом международный статус группировки изменился. С 2014 года «Джебхат ан-Нусра» находилась в санкционном списке Совета Безопасности ООН как организация, связанная с «Аль-Каидой». Однако 27 февраля 2026 года Совбез ООН исключил ее из этого списка, где одним из ее названий также была указана «Хайят Тахрир аш-Шам». В августе США сняли с группировки террористическое обозначение. В России «Джебхат ан-Нусра» продолжает считаться террористической организацией.

В феврале 2026 года адвокат Алексей Оболенец рассказал The Insider, что Леонов не состоял в вооруженном формировании, а российские власти вменяли ему в вину исполнение функций шариатского судьи. По его словам, Леонов — высокообразованный человек, принявший ислам. Он имел статус беженца, предоставленный непосредственно Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако Марокко экстрадировало его в Россию «несмотря на требования офиса УВКБ ООН не выдавать его». Леонов приехал в Марокко по делам, где был задержан, а затем выдан российским властям.

Сведения о Леонове ранее удаляли из базы Интерпола, но впоследствии внесли повторно, утверждает Оболенец. Причины повторного внесения неизвестны, а Комиссия по контролю за файлами Интерпола, по словам адвоката, не предоставила ответа по существу.

О статусе беженца Леонова 24 февраля также сообщило марокканское издание Le Desk. Журналисты датировали экстрадицию 4 февраля, однако еще 3 февраля Генпрокуратура России опубликовала сообщение и видео передачи Леонова российскому конвою в аэропорту Касабланки.