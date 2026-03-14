Германия депортирует антивоенных россиян через Сербию, Армению, Грузию, Марокко, Азербайджан, Австрию и Катар — «Эхо»

Власти Германии начали выдворять из страны некоторых российских граждан, выступавших против войны или уехавших из России из-за риска мобилизации. В ряде случаев депортации проходят через третьи страны — например, через Сербию и Армению. Об этом сообщает издание «Эхо», изучившее несколько подобных случаев. В ответе правительства Германии на запрос депутатов Бундестага говорится, что транзит депортированных россиян официально подтвержден через несколько стран. В их числе Сербия, Грузия, Марокко, Азербайджан, Австрия и Катар.

Среди тех, кому грозит высылка, — участники антивоенных акций, люди, жертвовавшие деньги организациям, объявленным в России «нежелательными», а также россияне, покинувшие страну после начала мобилизации. Некоторые из них живут в Германии уже несколько лет и подавали заявления на убежище. Однако даже подача жалобы в суд после решения о депортации не всегда останавливает процесс выдворения.

По данным правозащитной инициативы inTransit, раньше такие случаи происходили редко. Немецкие власти могли депортировать человека только прямым рейсом либо в страну гражданства, либо в государство, которое согласилось принять депортируемого.

Теперь, как утверждают правозащитники, россиян все чаще отправляют под конвоем транзитом через третьи страны. Среди депортируемых, по их словам, есть ЛГБТ-активисты, правозащитники и антивоенные активисты.



Правозащитники связывают ужесточение практики с изменениями в миграционной политике Германии. Кроме того, по их словам, миграционные органы все чаще учитывают заявления российских властей — в частности, о том, что мобилизация в стране не проводится.

По официальной статистике, доля положительных решений по заявлениям россиян о защите в Германии заметно снизилась:

в 2023 году убежище получили около 29% заявителей,

в 2024 году — около 10%,

в 2025 году — менее 7%.

Всего в 2025 году Германия депортировала 22 787 человек, что на 13,5% больше, чем годом ранее. По данным правительства, с 2021 по октябрь 2025 года из Германии были выдворены около 500 граждан России. При этом, согласно немецкому регистру иностранцев, на ноябрь 2025 года в стране проживали примерно 286 тысяч россиян.

