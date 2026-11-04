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Новости

Норвегия разместит у границы с Россией РЛС ЗРК NASAMS для обнаружения сбившихся с курса дронов и усилит гарнизон

The Insider
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Вооружённые силы Норвегии размещают в Киркенесе в губернии Финнмарк РЛС ЗРК NASAMS, которые должны засекать беспилотники, сбившиеся с курса. Об этом сообщило правительство страны. Вместе с оборудованием в местный гарнизон направят чуть больше 30 военнослужащих.

Власти подчёркивают, что мера носит превентивный характер и не вызвана какой-либо новой угрозой. Решение опирается на опыт последних лет, когда дроны залетали не туда в других европейских странах. Министр обороны Туре О. Сандвик заявил:

«Мы должны быть готовы, хотя сейчас не видим повышенной угрозы с воздуха для Норвегии или жителей Финнмарка».

РЛС будут обнаруживать дроны, предупреждать о них и давать как можно более полную картину происходящего в воздушном пространстве приграничных районов. Военных прикомандируют к Егерскому батальону гарнизона Сёр-Варангер до конца года. Заодно вооружённые силы отработают быструю переброску людей и техники в новый район.

По словам Сандвика, опыт Украины показал, как важны хорошая осведомлённость о ситуации и раннее оповещение. Пресекать незаконные полёты беспилотников в Норвегии должна полиция, а военные могут помогать ей по запросу. Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен добавила, что жителям Финнмарка не о чем беспокоиться, а ситуация с безопасностью на севере не изменилась.

Ранее Великобритания и Польша договорились совместно разрабатывать зенитные ракеты, беспилотники и средства борьбы с ними. По данным британского минобороны, противодронные системы нужны для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры, поскольку Россия наращивает кампанию вторжений беспилотников в Великобританию и Европу.

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Публикация:«Норвегия разместит у границы с Россией РЛС ЗРК NASAMS для обнаружения сбившихся с курса дронов и усилит гарнизон»

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